¡Así o más!

Uno por Uno

Ángel Ramírez

.

Por si no fuera poco el abuso de los diputados de la Décimo Quinta Legislatura del Estado que reciben de 20 hasta 100 mil pesos en vales de gasolina qué, ahora hasta su renta mobiliaria y viajes en avión hay que pagarles. Y mire el diputado plurinominal panista Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, ni tan siquiera fue elegido por elección popular, por lo menos no directa, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, no conforme ser el único de los miembros del poder legislativo que tiene un monto de hasta 100 mil pesos o más, en vales de gasolina, comprarse una camioneta suburban nueva para su traslado, vivir varios meses en el hotel Fiesta In hasta que el congreso le alquilara su casa en el fraccionamiento Andara, por la no nada despreciable suma de 25 mil pesos mensuales qué, por cierto sale del propio Congreso pero bajo conceptos que evaden su rastreo, ahora hay que pagarle sus boletos en avión 2 veces por semana, un viaje que hace casi siempre en compañía de Nesli Silva, su enlace de Comunicación Social en la zona norte del estado, con sede en Cancún, costo que supongo ella no asumirá, no creo que gane lo suficiente para ello; por cierto una actitud que no corresponde a un líder camaral que criticó a la anterior administración, precisamente por sus excesos.

En Cancún recuerdan cómo Eduardo Martínez Arcila, se desplazaba en su viejo carro compacto, de un lugar a otro y hasta en pesero o en su democrático ADO cuando visitaba la ciudad de Chetumal de comisión, de eso, no hace mucho, ¿Pero lo que son los golpes de suerte verdad?, de ser un modesto líder del PAN, partido históricamente de oposición en el estado, pasó a ser algo casi similar a un jeque árabe que desayuna, come y cena en lugares distintos, con la salvedad que los jeques árabes pagan sus excesos con dinero propio y no del erario público.

Todos los viernes es ya costumbre ver a Eduardo Martínez Arcila, en el aeropuerto de Chetumal, abordando el avión que lo lleve a Cancún en compañía de su enlace de Comunicación Social, después de “largas jornadas de trabajo”, para regresar el lunes a primera hora, un boleto con costo individual en la recién inaugurada ruta a Cancún, de más o menos 2 mil 800 pesos por persona, multiplíquelo por dos, nos da una cantidad de 5 mil 600 pesos, por dos días a la semana, es decir 11 mil 200 pesos a la semana, una suma que si la pagara de sus bolsillos no habría problema pero lo hacemos los contribuyentes y no se vale.

Cuál es el caso entonces de qué, el Congreso comprara una camioneta de lujo, nuevecita y erogue a su nombre y dispendio grandes cantidades por concepto de gasolina, si el presidente de la Gran Comisión del Congreso local gusta de viajar en avión y acompañado, hay veces que la aeronave prácticamente viene únicamente con ellos; pues no cualquiera puede darse esos lujos.

Y mire, se habla de que Eduardo Martínez Arcila, corrió a su jefa de Comunicación Social en el Congreso, Idalia Carrillo porque esta no pudo frenar la ola de golpes mediáticos en su contra, sino que además cercanos a Arcila aseguran, hasta ella misma los patrocinaba; pero con estos dispendios propios de magnates, ni cómo defenderlo. Estos son los cambios del nuevo gobierno, un gobierno en el que los ciudadanos teníamos fijadas muy altas expectativas, de liderazgo, democracia, honradez, pulcritud y sensibilidad social; tristemente vemos un “pan con lo mismo”, y apenas rebasamos los 100 días de gobierno, es decir, estamos comenzando, lo que nos falta ver y escuchar.