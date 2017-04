Auditoría contra Javier Novelo

Chetumal, 19 de abril

Fernando Olvera (Diario de Q Roo)

El titular del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA), Rafael Quintanar González, reveló que en los próximos días solicitará a la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) la realización de una auditoría sobre los manejos financieros de su antecesor, Javier Novelo Ordóñez, tras detectar diversas irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito durante la pasada administración estatal.

En charla con Diario de Quintana Roo, el funcionario, si bien no quiso abundar en detalles, señaló que esta semana buscará reunirse con el titular de la citada instancia fiscalizadora, Rafael del Pozo Dergal, a fin de formalizar dicha solicitud, en aras de que se realicen las investigaciones correspondientes y, de así considerarse pertinente, recabar los elementos necesarios para interponer una denuncia penal contra Novelo Ordóñez ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



“Es un hecho que en las revisiones que hemos realizado desde el inicio de nuestra gestión, nos hemos topado con anomalías que habrían dado pie a un quebranto de grandes dimensiones en contra del Estado, de ahí que cumpliendo con nuestra obligación, acudamos a la instancia encargada de revisar para que determine lo conducente y procedamos contra los responsables”, abundó.



A pregunta expresa, Quintanar González indicó que, tan sólo por citar un ejemplo, en días pasados se detectó un “faltante” de aproximadamente 25 millones de pesos, provenientes del Gobierno Federal, cuyo destino es incierto, esto sin contar con diversas omisiones que se habrían cometido durante el desempeño de su antecesor, en perjuicio de la educación en el Estado.



“El daño que se causó con estas acciones es notorio, el rezago existente no tiene razón de ser, menos aún cuando de acuerdo con lo que se ha podido comprobar, el IEEA contaba con los recursos necesarios para combatirlo; sin embargo, no se hizo, de ahí la decisión que hemos tomado de reportar todo esto a la SGP y, en el caso de los recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación, en aras de tomar las medidas que sean necesarias y castigar a los responsables”, remarcó.



En este sentido, el actual director del IEEA precisó que atendiendo a las instrucciones del Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, en la lucha que ha emprendido contra la corrupción y la impunidad, no se dudará en aportar todos las pruebas para que la SGP pueda realizar su trabajo y se llegue hasta las últimas consecuencias.