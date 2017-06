Aviadores y nepotismo en Lázaro Cárdenas

PUNTO FINAL

Jorge Cruz Escalante

Novedades Chetumal

El primer edil de Lázaro Cárdenas, uno de los municipios más pobres de Quintana Roo, tiene mucho que explicar a la opinión pública, luego de que se publicara en redes sociales una lista proporcionada por algunos regidores, donde aparecen varios de sus familiares, amigos y ex funcionarios que no trabajan pero sí cobran y muy bien: entre 20 y 30 mil pesos quincenales, una locura.

A Luciano Simá Cab, los habitantes de ese municipio del norte del estado, le critican que tenga en el abandono a las comunidades rurales, con el argumento de que no hay recursos suficientes para cubrir la demanda ciudadana. Ahora, la crítica se ha tornado en cólera, al filtrarse la lista de marras que demuestra el despilfarro de dinero público para mantener aviadores.

Aquí se cometen dos faltas muy graves que deben ser sancionadas de inmediato, primero porque se trata de personas ligadas familiarmente con el primer edil, lo que se llama nepotismo y segundo, que los supuestos trabajadores acuden a su centro de trabajo sólo a cobrar o es posible que ni a eso, debido a que les deben depositar la quincena en el banco.

No se trata de un asunto simple, sino de un abuso muy serio del presidente municipal, que tendría que dar alguna explicación creíble y demostrar que la mentada lista de aviadores es falsa. De no ser así, el Congreso del Estado (que no es por cierto una institución muy confiable hoy en día), tiene la obligación de investigar a fondo y castigar al responsable, en este caso Simá Cab.

Comentan además que algunos de los que aparecen como aviadores se desmarcan de la lista y otros, en corto aseguran que sí les pagan pero no los 20 o 30 mil pesos quincenales. Esto significa que alguien está haciendo el gran negocio de su vida en un ayuntamiento con muchas carencias, pero como se nota, gobernado de forma insensible e indiferente.

En un país donde el estado de derecho no fuera una simple mención en los discursos oficiales, se obligaría a devolver el dinero a quienes han recibido un salario sin trabajar, y además se castigaría al presidente municipal por permitir este abuso, sin olvidar que está favoreciendo a sus familiares.

Si las nuevas autoridades hicieran una revisión a fondo del manejo del presupuesto en todos los ayuntamientos, se llevarían muchas sorpresas, pues el de Lázaro Cárdenas no cuenta con ingresos propios de gran cuantía, lo que sí ocurre en Benito Juárez y Solidaridad.

Otro aspecto que no puede dejarse de lado es que en muchas dependencias del Gobierno del Estado, incluidos los ayuntamientos, están maquillando cuentas, acomodándolas de tal manera para que en el proceso de entrega-recepción, no se descubran los malos manejos del presupuesto para beneficio de funcionarios, amigos y familiares.

El municipio de Lázaro Cárdenas, al igual que los de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, es de los más pobres de Quintana Roo, los recursos públicos provienen del Gobierno del Estado y de la Federación, de manera que su uso indebido debe ser sancionado de manera drástica, sin concesiones.

Es inadmisible que funcionarios sin escrúpulos, aprovechen el aparente estado de descontrol político que vive el estado para seguir haciendo de las suyas, pensando que la ley no los alcanzará; sin embargo, más vale que logren maquillar muy bien sus trapacerías o de lo contrario tendrán que hacer frente a la justicia.

Quintana Roo no se merece tener servidores públicos inmorales, que se sirven del poder para abusar de los ciudadanos, hacerse ricos con recursos públicos en lugar de utilizarlos para beneficio de todos, pero en particular a favor de los que menos tienen.

Los datos oficiales sobre la pobreza son dramáticos: en sólo tres años se incrementó el índice de personas que viven en pobreza alimentaria, eso quiere decir que ni siquiera cuentan con recursos para comer tres veces al día.

Mientras, hay gobernantes y funcionarios que tal y como lo hicieron desde el inicio de la actual administración, se han servido con la cuchara grande sin temor a ser castigados, traicionando al pueblo al que dicen servir, pero al que traicionan una y otra vez sin mayores remordimientos.