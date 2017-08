Ayuntamiento de Cozumel adeuda tres millones de pesos a CAPA

Cozumel, 5 de agosto

(Por Esto QRoo)

El ayuntamiento que preside Perla Tun Pech, tiene un adeudo de tres millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), pese a millonaria cantidad que recibe mensualmente, señalan que no hay dinero para cubrir estos adeudos, por lo que le plantean un acuerdo, para cubrirlo en efectivo, especie o mano de obra, indicó Francisco Javier Aguirre Cruz, administrador de la paraestatal.

Al respecto, dijo que desde hace 10 meses, comenzó a incrementarse el adeudo, referente al suministro del vital líquido al Palacio Municipal, unidades deportivas y diferentes direcciones municipales, ubicadas en diversos sitios de este destino turístico, sin embargo, la institución no obtiene una respuesta favorable para recibir el pago de los tres millones de pesos.



Señalando, que como respuesta insisten en que no hay dinero para cubrir la importante cantidad, decidiéndose entablar un acuerdo con la alcaldesa Perla Tun Pech, junto con su tesorera, Irma Noemí Tun Celis, ya que en los últimos meses no han realizado pagos, por lo que es necesario lograr acuerdos con la CAPA, para atender estos compromisos.



Y de no tener los recursos en efectivo, podría ser en forma de especie, al ser cubierto con equipos o algo que haga falta a la paraestatal, o también podrían hacerlo a través de trabajos de mantenimiento, limpieza, pintura y otras actividades en los cárcamos, planta tratadora, redes de distribución y oficinas generales, a través de la Dirección de Servicios Públicos y Urbanos.



Aguirre Cruz precisó, al finalizar, que existe disposición de parte de la dirección general de CAPA, para lograr un acuerdo de benéfico con el ayuntamiento de Cozumel, de tal manera que si no cuentan con recursos económicos para el pago del consumo del agua, lo pueden hacer a través de una contraprestación a la paraestatal, para que no se siga incrementando el adeudo, luego de arrastrar la cantidad de los tres millones de pesos.



Lo inexplicable es que solamente en participaciones federales de octubre del 2016 a junio del 2017, se le han entregado al ayuntamiento la cantidad de 145 millones 210 mil 521 pesos, con ello no se entiende cómo es que no han pagado ese adeudo, pero sí tienen dinero para aumentar los sueldos a los altos empleados municipales, no a los trabajadores de oficina.