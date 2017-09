Baños portátiles enferman a los alumnos

Playa del Carmen, 15 septiembre

Octavio Martínez(Novedades QRoo)

Al menos 10 niños mantienen infecciones estomacales presuntamente por ocupar baños portátiles en malas condiciones sanitarias en una escuela primaria de nueva creación del fraccionamiento Misión de las Flores, reportan padres de familia.

Este plantel se sitúa en la avenida de Los Olivos y Ave del Paraíso, en donde se atiende a alrededor de 70 alumnos sólo de primer año en el turno matutino. Padres de familia comentaron que las infecciones estomacales no se han hecho esperar, debido a que los infantes realizan sus necesidades fisiológicas en baños portátiles que no presentan condiciones sanitarias debido a que no cuentan con el servicio de agua potable.

“Lo que principalmente pedimos es el agua y la luz, a los niños les hace falta porque ya hay algunos enfermos, no es una convivencia sana para ellos estar tomando clases de esa manera… no tienen ventiladores y cuando están en el interior siempre están sudando”, mencionó Jessica Reyes, madre de familia.

Indicaron que los niños se han atendido con médicos particulares ante los síntomas de diarrea y vómito constante.

En entrevista con Sergio Manzano Reyes, director del plantel, y Willibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05 de primarias, mencionaron que están presionando a las autoridades educativas estatales para que les conecten el agua y la luz, lo cual acentúa la problemática de la escuela.

Piña Hernández comentó que no sólo esta escuela presenta estas condiciones, sino también otra de nueva creación que funciona en el fraccionamiento Villas del Sol, la cual está operando con baños portátiles que no son sometidos a un proceso de saneamiento constante.

Trabajadores en el sitio aún realizan labores de construcción y mencionan que tardarán tres semanas más en terminar los trabajos y derivado de estas actividades, los infantes también han sufrido accidentes, mencionaron padres de familia.

“Ya suman como cinco niños que se han accidentado y no se puede hacer nada más que pedirles que caminen con cuidado”, mencionó Alejandro Gómez, padre de familia.