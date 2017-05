Borgista ya está en el Cereso de Chetumal

Chetumal, 6 mayo

(Por Esto QRoo)

El actual secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez y exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Mauricio Rodríguez Marrufo, quien fue detenido la mañana del viernes en la ciudad de Cancún, acusado del delito de desempeño irregular de la función pública, fue trasladado a Chetumal, la capital del estado, donde fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), y poco más de dos horas después de su ingreso fue presentado ante un juez de control para que determine su vinculación a proceso.



A las 4:40 de la tarde fue ingresado al Cereso de Chetumal, y a las 7 de la noche fue presentado ante un juez de control, audiencia que se prolongó hasta la madrugada de este sábado, y que puede concluir con su vinculación a proceso y la fijación de una fianza al aprehendido, que de cubrirla le permitirá seguir el juicio fuera de prisión, porque el delito del que se le señala no es considerado grave.



Alrededor de las 3:40 de la tarde, el vehículo de la Policía Ministerial en el que fue trasladado desde Cancún Mauricio Rodríguez Marrufo llegó a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Chetumal, custodiado por 9 agentes de la corporación.



El auto que trajo a Rodríguez Marrufo ingresó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado por el acceso que se encuentra en los cruce de las calles Génova y Roma, en la colonia Italia; era un vehículo de la marca Ford tipo Focus de color rojo, en el que llegó custodiado por 4 elementos de la Policía Ministerial al interior del vehículo, y 5 más que los seguían en una camioneta Ford Ranger de color negro.



Al descender del automóvil, el detenido lucía barba cerrada y bigote, además vestía una guayabera blanca y un pantalón obscuro, y en todo momento fue escoltado por los policías ministeriales hasta ingresar a la Dirección de Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.



En el lugar permaneció cerca de una hora para la diligencias correspondientes y ser certificarlo físicamente; fue hasta las 4:30 de la tarde cuando en un convoy de 3 vehículos de la fiscalía fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Chetumal (Cereso) para quedar a disposición del Juez de Control.



Mauricio Rodríguez fue aprendido a las 10 de la mañana del viernes al acudir a la instalación de la Mesa de Seguridad y Participación Ciudadana, en el hotel Le Blanc en la Zona Hotelera de Cancún, un acto público en el que hizo presencia el gobernador Carlos Joaquín González, y que fue el escenario que los elementos de la Policía Ministerial escogieron para darle cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de desempeño irregular de la función pública librada por un Juez de Control de Chetumal, y fue alrededor del mediodía cuando fue trasladado vía terrestre a esta ciudad capital.



El ex titular de Seduvi enfrenta acusaciones que tienen que ver con la venta de terrenos patrimonio del Estado, equivalentes a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres, que en total suman nueve mil 500 hectáreas.



Esta sería la primera detención de un ex funcionario de la administración de Roberto Borge Angulo en relación a 23 denuncias abiertas en la Fiscalía General del Estado.



El Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, indicó en conferencia de prensa realizada a las 4 de la tarde en la ciudad de Cancún, que Mauricio Rodríguez Marrufo autorizó descuentos del 20 hasta el 93 por ciento de los valores reales de propiedades del estado, generando un daño patrimonial por más de 39 millones de pesos.



El delito de desempeño irregular de la función pública del que se acusa a Rodríguez Marrufo, se castiga con prisión de 6 meses a 3 años y con de 30 a 200 días de multa, de acuerdo al artículo 207 del Código Penal vigente en la entidad.



Con esto se castiga al servidor público que indebidamente:



I.- Otorgue concesión de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado;

II.- Otorgue permisos, licencia, o autorización de contenido económico;

III.- Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamiento o aportación y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos en la Administración Pública Estatal o Municipal;

IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

V.- En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados a sabiendas de que se prestará el servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado;

VI.- Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público siempre que lo haga con conocimiento de tal situación, u

VII.- Otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público o cualquier persona que realmente no desempeñe un empleo, cargo o comisión de que se haga referencia en dicha identificación.



Sin embargo, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual rige el nuevo sistema de justicia penal, este delito no es de los que requiere prisión preventiva oficiosa, de modo que Mauricio Rodríguez Marrufo tiene derecho a pagar una fianza y a seguir su proceso penal fuera de la cárcel, con la obligación de acudir a firma periódica.



Alrededor de las 16:40 horas, el vehículo tipo Focus color rojo en el que fue transportado el ex Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y actual secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, llegó al el estacionamiento del Centro de Reinserción Social.



Una vez en ese lugar, inmediatamente fue bajado de la unidad, y custodiado por los cuatro policías ministeriales que viajaron con él, lo metieron en el centro penitenciario.



Pocos minutos después de las 5 de la tarde, en las redes sociales comenzó a circularse una foto de Mauricio Rodríguez Marrufo de frente, con barba cerrada y bigote, vestido de guayabera blanca, con un mensaje que indicaba que se trataba de una imagen del momento de su presencia en la Fiscalía General del Estado, lo cual indica que en esta ocasión la dependencia tuvo el interés de filtrar esta imagen, cuando de manera ordinaria sostiene una política de censura y hasta de entorpecimiento de la labor informativa hacia los medios de comunicación.



De la misma forma actuó la Fiscalía General cuando emitió el boletín 192/2017-ZH, en el que confirmó la detención del extitular de Seduvi, puesto que contrario a la práctica que había observado, puso el nombre completo del aprehendido, en lugar de sólo sus iniciales, como supuestamente se realiza en observación de la presunción de inocencia.



Al momento del ingreso al Cereso de Rodríguez Marrufo, no se tenía certeza del momento en que sería presentado ante el Juez de Control, debido a que este viernes 5 de mayo fue día inhábil para los Juzgados Penales Orales del Poder Judicial, al igual que para todo el sector público, por tratarse de la conmemoración de la Batalla de Puebla.



Sin embargo, en esta ocasión se citó a la audiencia de vinculación a proceso este mismo día, y en el ocaso se tuvo actividad en el edificio de los Juzgados Orales Penales para presentar ante el juez a Mauricio Rodríguez Marrufo, por lo que éste permaneció sólo unas 2 horas dentro de la penitenciaría.

Siendo alrededor de las 19:00 horas, el detenido fue sacado del penal para ser llevado a las instalaciones de los Juzgados Penales Orales para la audiencia de vinculación de la carpeta de investigación, que enfrenta por el delito de delito de desempeño irregular de la función pública.

Sin embargo, mañosamente el Juez de Control acordó llevar a cabo la audiencia en forma privada, por lo que no hubo acceso a los medios de comunicación.



Así, a puerta cerrada transcurrieron dos horas de la audiencia de vinculación a proceso de Mauricio Rodríguez Marrufo, hasta que alrededor de las 9:15 de la noche se declaró un receso de 4 horas, al parecer pedido por la defensa para conocer el contenido del voluminoso expediente abierto contra el funcionario.



Entonces el juez dictó que la audiencia se reanudara hasta la 1 y media de la madrugada del sábado, y durante el tiempo del receso Mauricio Rodríguez Marrufo permaneció en el interior del edificio de los Juzgados Orales, ubicado en la colonia Arboledas, custodiado por elementos de la Policía Procesal del Estado, en espera de la determinación de su situación jurídica, que puede concluir con su vinculación a proceso y la fijación del pago de una garantía económica para que siga el juicio fuera de la prisión.