¿Cambiar para qué?

Quizá nuestra ingente ignorancia nos impida encontrar las posibles razones de la negativa de su renuncia de Raymundo King a la dirigencia estatal del PRI. Puede ser también nuestra apartidista conducta. Pero, eso sí, no tenemos razones personales para este deseo externado por miles de priistas quintanarroenses, y no únicamente de esa fuerza política procede tal reclamo; pues, muchos otros ciudadanos apartidistas coinciden con lo negativo de su presencia en ese partido político. Su distinguida estructura y militancia sólo ven y perciben una financiación irregular, corrupción, falta de transparencia y publicidades ilógicas en democracia, ni su desempeño como legislador es acorde. Ellos se preguntan: ¿Qué complicidades se protegen con su persistencia como dirigente priista? ¿Será realmente el Comité Ejecutivo Nacional del PRI quien reclama esa insistencia? ¿Por qué los priistas quintanarroenses no encuentran eco a sus demandas por el cambio de dirigencia?

Desde diferentes perspectivas e intereses políticos los encumbrados protagonistas priistas de Quintana Roo -entre ellos exgobernadores-, dan su versión e interpretación de los hechos, aunque por diversas hendiduras y fieles actores realicen sus propias movilizaciones, con sus propios intereses para quedarse con el patrimonio priista. Para todos es una realidad que, a pesar de vivir la peor crisis política el priismo quintanarroense, muchos grupos del poder político priista intenten apropiarse de esa nomenclatura, de esa franquicia de poder político.

Ante este escándalo protagonizado dentro de esa alicaída fracción política, en el rescate de su dirigencia, además de contener lógica y sentido común el reclamo; ¿cómo se puede explicar la permanencia de quien los llevó a la vil derrota en Quintana Roo? Acaso, son necesarias las abrumantes derrotas partidarias para conservarse en la dirigencia de un partido, en donde lo contrario al éxito es su predominante, lo sobresaliente. A quiénes les gusta el fracaso y derrotismo, como vemos en ese partido, desde hace ocho meses, para seguir conservando la imagen de la derrota en su dirigencia. ¿Será el castigo para delegado priista y presidente de ese PRI? ¿Quiénes son los reales beneficiarios de que King persista allí?

Viene a la memoria aquella expresión del “gatopardismo” o lo “lampedusiano” que es en ciencias políticas el “cambiar todo para que nada cambie“, paradoja expuesta en el texto El gatopardo, por Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). La cita original expresa la siguiente contradicción aparente: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie“. Para los disciplinadores del priismo, quizá, deban pensar de esta manera, ¿para qué cambiar o cambiar para qué? La derrota ya nadie se las quita y mantener a los derrotados en las responsabilidades partidarias es otro momento de la escases con el compromiso partidario. ¡De su propia congruencia!

Nuestra percepción, por la observación y manifestación de los mismos priistas, no lleva a la idea de que el grupo de priistas aglutinados por la convocatoria para Felipe Carrillo Puerto, recientemente, suelen ser los de mayor representatividad, mayor activismo y congruencia con los principios de ese instituto político. Pero a esa voluntad y carácter priista, no le vemos la suficiencia penetración, ni ha encontrado respuesta de su dirigente nacional –aquel se la pasa ajustando los traspiés de su jefe político- al fin ni político es y menos priista. ¡Fue cuestionada su militancia desde su arribo a ese instituto político!