Cancelan arribo de 8 cruceros en Cozumel

Cozumel, 6 Oct

(Por Esto Q Roo).

Salvo por el cierre de puerto a embarcaciones menores de 40 pies de eslora, algunos cambios de horario de la ruta federal, así como por la cancelación de ocho cruceros que estaban programados para arribar entre el viernes y sábado al puerto de Cozumel; todos los servicios marítimos, aéreos y demás, continuarán sus operaciones de manera habitual pese a las posibles afectaciones que se sentirán durante este día por la tormenta tropical “Nate”. Autoridades de salud mantendrán guardias en instituciones médicas. Este viernes se activarán dos albergues. Autoridades de la Sedena y Semar anunciaron que cuentan con personal de monitoreo. Arribaron brigadas de CAPA y de CFE a la Isla.

Hasta la noche del pasado jueves, las condiciones climatológicas en la Isla de Cozumel fueron de un cielo despejado durante todo el día, incluso con temperaturas entre 28 a 30 grados. A diferencia de otras ocasiones, durante el jueves se observó a personal de la Dirección de Servicios Urbanos realizando el trabajo de limpieza y desazolve de diversos registros areneros.

De acuerdo a información, este jueves por la mañana se realizaron de manera habitual los servicios náuticos, siendo hasta las 18:00 horas cuando se suspendieron las actividades a toda embarcación menor de los 40 pies de eslora. Al menos así lo informó Ángel Suárez Ceballos, titular de la Capitanía de Puerto. En el caso de la Marina Banco Playa, se había albergado a más de 150 embarcaciones hasta la noche del jueves, mientras que en la marina Fonatur Cozumel, se contabilizó el albergue a más de 200 embarcaciones que ya habían sido resguardadas. En la marina seca de Meridiano 87, también se buscó el refugio para más de una decenas de embarcaciones que tuvieron que ser retiradas del mar para su seguridad.

En el caso de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) en Cozumel, el titular en Cozumel, Emilio Villanueva Sosa, informó que debido a la presencia de la tormenta “Nate” en las costas de Quintana Roo, las diversas navieras notificaron de su cancelación de arribo para este viernes y sábado. De tal manera que los trasatlánticos: Oasis Of The Seas, Liberty Of The Seas, Carnival Dream, Carnival Splendor, MSC Opera y el Carnival Breeze, que estaban programados para llegar este viernes, cancelaron sus viajes al puerto de Cozumel, al igual que los arribos del Carnival Triumph y el Carnival Sensation, programados para el sábado, esperándose su reprogramación para la siguiente semana.

En el caso de los servicios de la ruta federal entre Cozumel a Playa del Carmen y viceversa, la naviera Barcos Caribe canceló su última ruta de la noche del jueves, previéndose que este viernes pudieran reanudarse de manera programada, lo que darán a conocer en el transcurso del día, mientras que las otras dos navieras habían concluido sus rutas de manera habitual, previéndose alguna modificación para este viernes. También se informó la alta probabilidad de que este viernes se cancele la ruta del ferry de carga pesada en su horario de 16:00 y 20:30 horas con salida de Cozumel a Calica, así como la ruta de las 18:00 horas que es de Calica a Cozumel, previéndose que el sábado puedan reanudarse estos servicios.

Jhony Aguilar, Superintendente de área de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cozumel, informó que además de las medidas preventivas que ya se han publicado en este rotativo, como el corte de arbustos y demás, dio a conocer que para este viernes ya se contará en la isla con material humano y recursos propios para el trabajo de los electricistas, con la finalidad de poder dar la atención en caso de ser necesario con las brigadas de apoyo.

En el mismo sentido, Javier Aguirre Cruz, gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la localidad, aseguró que este viernes se tendrá en la isla de Cozumel la unidad tipo Vactor, así como 10 motores HP, los cuales se estarían activando de manera inmediata en las zonas de captación, afirmó.

La gerencia de la Asociación de Hoteles de Cozumel (AHC), representada por Isela Valenzuela Jiménez, dio a conocer que hasta el cierre de edición de este rotativo, no se habían registrado cambios en el número de ocupación hotelera, toda vez que la actividad permanecía de manera normal, manteniéndose hasta un 35.88 por ciento entre los 22 hoteles que contabilizan tres mil 500 habitaciones. Adelantó que de estos centros de hospedaje, cuatro operan como autorrefugio, pero que hasta este viernes no había sido necesario activar alguno de éstos, pese a que se ha cumplido con los protocolos turísticos de informar a los huéspedes de las alertas y las posibles afectaciones que se tendrían para la noche de este viernes y sábado durante la mañana.

Otro de los sectores que mantiene con normalidad sus servicios, es la terminal del Aeropuerto Internacional de Cozumel (AIC), toda vez que Juan Pablo García Luna Gutiérrez aseguró que después de la reunión con el comité interino, habían realizado sus recorridos a las instalaciones para salvaguardar ciertas áreas, mientras que en el caso del servicio de las conexiones nacionales e internacionales, no se había informado sobre la cancelación de alguna frecuencia.

Mientras que en el caso de las representantes de diferentes instituciones médicas, se dejó saber que mantendrán guardias trabajando de manera habitual para la atención a pacientes que así lo requieran.