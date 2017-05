Cancunenses linchan a residente ruso

Cancún, 20 de mayo

(Por Esto QRoo)

El ruso Aleksei Makeev Madonn, se salvo de morir linchado por una turba de gente enardecida sin que ninguna autoridad hiciera nada para evitar que el hombre quien habitaba en un domicilio de la Supermanzana 70, fuera brutalmente agredido con palos, piedras y machetes la noche de este viernes.

Fueron más de 200 personas, las que llegaron hasta el domicilio del ucraniano, para reclamarle por las agresiones que días atrás había cometido en contra de adultos y niños, insultando al pueblo mexicano.

Cuando lograron entrar al domicilio del extranjero, este arremetió con un cuchillo en contra de un joven y después, todos se fueron sobre él con palos y piedras, dejándolo muy mal herido, por lo que paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que trasladarlo al Hospital General para ser atendido.

Después del salvaje hecho, ninguna autoridad quiso emitir alguna declaración, para explicar por qué nadie intervino para impedir el sangriento desenlace.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de ayer, cuando vecinos de la región 70, manzana 8, calle 39, a unos metros de la avenida López Portillo, comenzaron a reunirse frente a la casa donde el ruso habitaba en el segundo piso para sacarlo de su casa, pues según vecinos de la región momentos antes se encontraba en la vía pública justo frente a la vivienda donde rentaba y a dotas las personas que pasaban frente a el las insultaba.

Las personas comenzaron a vociferar que el extranjero fuera sacado de la casa por la propietaria, sin embargo esta nunca salio de su hogar para hablar con la gente.



Poco a poco comenzaron a reunirse mas personas en el lugar, las cuales comenzaron a llegar de diferentes partes de la ciudad al enterarse por medio de las redes sociales de la concentración para sacar al ruso de su hogar.



Este te violento hecho se derivado de los videos que el extranjero había gravado y subido a las redes sociales en contra de adultos y niños, insultando al pueblo mexicano.



Al lugar llego una patulla de seguridad pública para tratar de tranquilizar a las personas, pero luego de aproximadamente una hora los oficiales se retiraron, por lo que la multitud aprovecho el momento para derribar la reja de metal de la casa y subir por las escaleras hasta el cuarto del Ruso, las personas duraron menos de cinco minutos arribar tratando de sacar al extranjero de su hogar, puesto que este salió para enfrentarlos sujetando a un menor al cual clavó con un cuchillo en el estomago.



La gente salió aterrorizada de la casa junto con el menor de nombre “Lalo” el cual sólo avanzo caminando unos cuantos metros y cayó desfallecido sobre la calle donde comenzó a desangrarse y a retorcerse de dolor debido a la lesión que presentaba, el joven fue rodeado por varias personas y posteriormente fue atendido por paramédicos de una ambulancia particular que se encontraba en el sitio, siendo trasladado por los paramédicos al hospital general donde horas y media después falleció.



La agresión contra el menor aumento mas el enojo de la multitud la cual ingresó con palos, machetes y piedras decididos a linchar al extranjero logrando sacarlo de su cuarto a pedradas y palazos, completamente atemorizado y como pudo el sujeto con tal se salvar su vida al ser prácticamente atrincherado en su casa logró salir corriendo bañado en sangre saltando hacía el techo de la casa de alado y mientras corría decenas de piedras le fueron lanzadas por las personas por lo que inmediatamente se refugió detrás de un tinaco para evitar la pedradas, sin embargo esto no le sirvió de mucho, pues la turba enardecida continuó tirándole piedras.



Las personas subieron al techo de la casa donde había saltado el Ruso el cual agritos pedía perdón y que lo dejaran de agredir pero éstas continuaron apedreándolo hasta dejarlo mal herido sin poderse mover en medio de un gran charco de sangre.

Después del sangriento hecho, al lugar llegaron patrullas de la policía municipal pero desafortunadamente fue muy tarde pues la persona ya había sido agredida casi a muerte.



Como es costumbre y para lo único que sirve, la policía municipal llegó tarde para acordonar el área ordenando a las personas retirarse del lugar, lejos a haber llegado antes para ayudar al extranjero.



Con el apoyo de bomberos paramédicos de la Cruz Roja bajaron a la persona lesionada después de brindarle los primeros auxilios y en medio de un fuerte dispositivo policial la trasladaron al hospital general donde su estado de salud fue reportado como grave, ya que la persona presentaba hundimiento craneal.

Inquietantes antecedentes



Desde el 2015, cuando fue dado de baja de la empresa “Aquaworld” por su comportamiento agresivo, Aleksei Makeev Madonn, comenzó a subir videos a través de Youtube, en su canal de nombre Alextime Makeev Channel, en donde se le puede apreciar insultando a diversas personas, pero con una actitud tranquila.



Conforme pasa el tiempo y subía videos, el ruso mostraba cada vez más agresividad y hacía énfasis en la muerte de sus padres y de los abusos que sufrió cuando era menor, hasta que comenzó a hostigar a personas de todas las edades en lugares públicos.



Después de dejar de subir videos, a principios de este 2017 el ruso subió uno nuevo ya con el cabello largo y más robusto, en donde denunciaba su detención por parte de la Policía al parecer de otro municipio, el cual marcó una línea en su agresividad, pues a partir de ese video todos los que le siguen son de abuso, violar el bando del buen gobierno y violencia con símbolos nazis.



De acuerdo a una investigación, después de ser despedido de esta empresa, viajó de nuevo a Rusia, en donde medios locales lo exhibieron por subir videos en los que agredía a ancianas o niños que se encontraba en la calle, a quienes empujaba y golpeaba.



Dentro de estos videos consecuentes, se puede ver al extranjero insultando a personas o incluso bebes llamándoles bastardos, liendres o simios que deberían ser asesinados por no ser de raza pura.



En otro de sus vídeos, se le observa haciendo el saludo nazi al exterior del Malecón Tajamar, orinando en el mercado 28 sobre la calle, frente a decenas de personas o haciendo ejercicio con chacos, cuchillos y machetes, siempre junto a imágenes de la suástica de los nazis, para después hacer referencia a una fuerza extraordinaria.



De igual forma en al menos tres ocasiones denunció haber sido detenido por la policía por ninguna razón, pero aseguraba que estos sujetos eran inferiores a él y no le podían hacer nada.



Cabe hacer mención que esta persona cuenta con una credencial de residente permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y que recientemente durante la celebración de la COP 13, agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) lo entrevistaron para ver si era un peligro para la ciudad, sin embargo, de acuerdo a su informe, esta persona padece de sus facultades mentales y aquí en México no cuenta con sus medicamentos.