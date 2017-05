Cancunenses piden la destitución de Marisol Alamilla

Cancún, 24 de mayo

Licety Diaz (La Verdad Noticias)

La educación es un derecho para personas con discapacidad, por lo que asociaciones civiles representantes de estas masas se manifestaron ayer de manera pacífica en la casa de gobierno del estado de Quintana Roo para exigir que se tomen acciones en contra de Marisol Alamilla Betancourt, secretaria de Educación en el estado, por los comentarios fuera de lugar que hiciera en una reunión que se hizo viral en las redes sociales.

“Pedimos avances en la educación y no que digan que no hay servicio adecuado para la discapacidad, que haya responsabilidad y lineamientos de inclusión. La manifestación es un medio para ser escuchados, pues los que trabajamos con personas con discapacidad lo vimos como discriminación y no sólo basta una disculpa pública, queremos ver acciones”, dijo Daniel Sánchez Estrada, representante de asociaciones civiles de Benito Juárez.

Proponen combatir la desigualdad y con referencia al programa de atención a grupos vulnerables, pues se enuncian en promover la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, así como impulsar programas enfocados a la inclusión educativa de las personas que padecen de esta condición, además de faltar políticas públicas como rampas, alianzas y educación.

Aproximadamente 40 personas con pancartas en manos, desde miembros de asociaciones y niños, pidieron remoción del cargo mediante un oficio entregado en Chetumal.