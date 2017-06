Carlos Joaquín desmiente a López Mena: no se ha perdido territorio

Cancún, 1 de junio

Carlos Águila (La Jornada Maya)

El gobernador Carlos Manuel Joaquín González desmintió a su secretario de Gobierno, Francisco Xavier López Mena, quien dio a conocer que Quintana Roo perdió 10 mil kilómetros cuadrados, luego que el Senado y la Corte se declararon incompetentes para resolver el conflicto limítrofe entre las entidades de la península.

El supuesto carpetazo provocaría que el municipio maya de José María Morelos (330 kilómetros al suroeste, en el centro del estado) perdiera 50 por ciento de su territorio, y podría ocasionar que Yucatán reclame la modificación de los límites territoriales, advirtió por su parte Ismael Gómez Tox, ex presidente municipal morelense.

El mandatario estatal aseguró que Quintana Roo “no ha perdido ninguna superficie, como lo avala el Poder Judicial de la Federación luego que en 2016 ordenó suministrar agua a los pobladores de la comunidad de San Antonio Soda, ubicada en esa zona.

Joaquín González dijo que “las controversias constitucionales 9/97 y 21/2014 no están archivadas o finalizadas, sólo no han registrado movimiento porque no se ha promovido ninguna acción o documento legal, pero siguen vigentes y en posibilidad de continuarse”.

“Realmente no hay ninguna afectación sobre lo que se refiere a los límites o el territorio de Quintana Roo”, aseguró, y sostuvo que su gobierno seguirá atendiendo las demandas sociales y las solicitudes de los pobladores de todas las comunidades, y que se ejercerá cualquier acción para retomar el expediente y definir los límites con Campeche.

Afectación

En tanto, Ismael Gómez, ex alcalde del municipio central de José María Morelos, también se pronunció en contra de la presunta postura que asumió el gobierno del estado ante el conflicto territorial con Campeche, y que posteriormente aclaró el mandatario.

“A los 10 mil kilómetros que se han perdido con Campeche se podrían sumar varios miles más ante el estado de Yucatán.”

Dijo que pese a que hay dos comités cívicos y dos prolímites en el estado, ninguno ha hecho algo para defender el territorio. “No han tenido la voz fuerte y firme para exigir a (Joaquín) Hendricks, a Félix (Arturo González Canto) y a Roberto Borge (Angulo), que encabecen una marcha para defender los límites territoriales”.

El ex presidente municipal señaló que si Yucatán quiere pelear una parte del territorio de Quintana Roo, y la ley se lo concediera, se afectaría la denominación domiciliaria, así como la economía de los morelenses.

Por su parte, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, aseguró que analizarán el caso para determinar la situación actual del expediente y trabajar en otra ruta para iniciar nuevas acciones sobre la definición territorial. Advirtió que se incluirá el deslinde de responsabilidades, desde que inició el litigio y hasta su actual situación legal.

Se comprometió a impulsar las acciones necesarias para rehabilitar los expedientes, y llamó a los representantes e integrantes de los tres poderes a reforzar el litigio que debe finalizar para que la autoridad se pronuncie y emita una sentencia sobre ese conflicto limítrofe, “dando la razón a Quintana Roo, que reclama por derecho legítimo el territorio”.