El Centro de Convenciones de Chetumal ¡Otro elefante blanco!

Uno por Uno | Ángel Ramírez Hernández

Payoobisponews.com

El pasado 18 de mayo en la Ciudad de México, el Gobernador de Yucatán Rolando Zapata Bello, presentó a líderes del turismo, cámaras empresariales, así como asociaciones civiles y comerciales el nuevo Centro Internacional de Congresos del Estado. Lo hizo como parte de la reconfiguración del rostro económico de su estado, sustentado en la innovación, desarrollo científico y tecnológico, con un objetivo primordial, recuperar el poderío industrial que alguna vez caracterizó a Yucatán.

La presentación del Centro Internacional de Congresos del Estado contó con la presencia del Secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, a quién el Gobernador Zapata Bello le recordó y remarcó que Yucatán es líder nacional del turismo.

Mientras esto sucede con Yucatán, en Quintana Roo damos marcha atrás, y porque lo digo, bueno, nuestros vecinos apuestan a crecer con su Centro Internacional de Congresos y en Chetumal apuestan lo contrario con el Centro Internacional de Negocios y Convenciones.

El edificio de 29 mil 743 metros cuadrados, ubicado en el boulevard Bahía de nuestra ciudad Capital, anunciado en su momento como el símbolo de la apuesta de Chetumal por la modernización, obra del gran arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, autor del Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe entre otras grandes construcciones, es en la actualidad otro gran “Elefante Blanco” con los que cuenta el estado, sinónimo de la sub utilización.

Este complejo que cuenta con un gran salón divisible con capacidad hasta para 2 mil 500 personas y varios salones de conferencias, con centros de negocios, locales comerciales, cocinas, áreas de servicios, camerinos y muchos otros servicios para la realización de eventos, ante las incapacidades de llevarlo hacia dónde fue creado, hoy simplemente es sede de oficinas del Estado, así llano, como lo lee.

Mientras otros estados apuestan a estas estructuras multifuncionales como parte de su desarrollo, Quintana Roo no sabe qué hacer con el suyo en Chetumal y, prefieren convertirlo en oficinas, atrás quedaron las pretensiones de hacer con él centro de Congresos, Convenciones, Eventos Sociales, Académicos, Ferias, Eventos corporativos, deportivos, culturales, Exposiciones, etc.

El Centro de Convenciones fue inaugurado en el 2008 y su primer evento fue el tercer informe de Gobierno del Entonces Gobernador Félix Arturo González Castro, construirlo y acondicionarlo costó más, mucho más de 200 millones de pesos y solo se ha utilizado para actos oficiales y privados. En este lugar se han presentado muy pocas celebridades, recuerdo a Rigoberta Menchú, Premio Novel de la Paz, el escritor mexicano Carlos Fuentes Macías y nada más, algunos otros políticos del traspatio.

Obvio es decir que su financiamiento depende estrictamente del Gobierno del Estado, no tiene ingresos propios porque su cotización depende del Gobernador en turno y otros personajes detrás de quienes encabezan la verdadera administración del lugar, es decir, a algunos no les cobran y a otros también o demasiado poco, no lo que debiere.

Los administradores del Centro de Convenciones de Chetumal, nunca han tenido autonomía para decidir el camino a seguir, es decir, hasta ahorita este complejo no ve cumplir los objetivos por el que fue creado, pocas veces o nunca lo promueven en ferias especiales para promover el inmueble, es y ha sido un verdadero “Elefante Blanco”, nació sin respaldo, sin la voluntad política para crecer, para desarrollar Chetumal, su turismo, su comercio, su economía, su vida, su cultura, sus tradiciones, etc.

El “Elefante Blanco” vive tambaleante, desangrado, sin estrategia de venta y comercialización. Hoy es sede de la Secretaría Estatal de Turismo y pronto será también del IPAE y de alguna otra secretaría, la figura piramidal que evoca la cultura maya será tristemente una estructura más en renta en Chetumal, y a ver si pagan, lejos, muy lejos de promover la capital de Quintana Roo, el eje de la frontera Sur de México en colindancia con Belice, mientras otros apuestan en grande con estas figuras comerciales y de promoción.