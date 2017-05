Chetumaleña enferma de cáncer clama por auxilio

Chetumal, 16 de mayo

ESPECIAL

Agobiada por el cáncer de pulmón, la chetumaleña María de Lourdes Álvarez Montero, de 43 años, lanzó un llamado de auxilio a las máximas autoridades del estado, concretamente a las mujeres que ocupan posiciones de poder a las que solicitó su ayuda y solidaridad para recibir la atención médica necesaria.

La mujer, que lucha contra el cáncer por segunda ocasión en su vida, escribió una carta abierta dirigida a la presidenta del DIF estatal, Gabriela Rejón de Joaquín, a la Secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo, y a las diputadas locales Leslie Hendricks Rubio (PRI) y Mayuli Martínez Simón (PAN), en la que afirma que el Seguro Popular la tiene en el desamparo pues no cubre el tratamiento de quimioterapias que requiere y que no puede pagar.

“Mi nombre es María de Lourdes Álvarez Montero. Soy una mujer chetumaleña de 43 años de edad con cáncer de pulmón y las circunstancias tan difíciles para atender este padecimiento me han llevado a escribir esta carta apelando a su generosidad y solidaridad, porque estoy en una situación de la que ya no encuentro la salida.

Desde hace más de un año me encuentro en una condición económica muy mala que ha afectado aún más mi salud, ya que no cuento con recursos para continuar con el tratamiento que requiero, pues he agotado lo poco que tenía en doctores y medicamentos”, escribió la afligida chetumaleña.

Apelando a la solidaridad de sus congéneres, María de Lourdes abrió su corazón en la misiva, relatando las dificultades que ha tenido que atravesar debido a su enfermedad.

“He sido una mujer de esfuerzo, trabajadora, que siempre se valió por sí misma. Me dedicaba a la venta de ropa en bazares, tianguis y en un pequeño puesto ubicado en la avenida Maxuxac, actividad con la que me mantenía hasta que no pude hacerlo más.

Hace ocho años me detectaron cáncer de mama. Con mucho esfuerzo y vendiendo todo lo que tenía logré pagar las quimioterapias y superar esa prueba, que me dejó secuelas no solo en la salud, sino también emocionales y económicas.

Pero el año pasado me detectaron nuevamente cáncer de pulmón, y aunque tengo Seguro Popular este no cubre el tratamiento de quimioterapias para esta enfermedad.

Mi familia me ha dejado sola. Mi esposo me abandonó al enterarse de que nuevamente tenía cáncer; a mi hijo lo tuve que sacar de la Universidad por falta de recursos, y mi condición de salud empeora día con día”, indicó.

Aferrada a sus ganas de vivir, pide a las autoridades ayuda para recibir el tratamiento médico que necesita con urgencia, pues el cáncer que padece está en el nivel más avanzado.

“Me siento muy mal y no puedo hacer nada para atenderme, porque no tengo dinero para enfrentar este problema y tampoco tengo salud para trabajar. Nadie me ha querido apoyar, porque las condiciones para todos son muy difíciles, por eso me atreví a escribir esta carta como una llamada de auxilio de una mujer que pierde las esperanzas cada día a otras mujeres que hoy están en posiciones donde pueden ayudar a otras.

Yo le pido a Dios y a ustedes como autoridades ayuda para que se me dé el tratamiento que requiero, porque yo ya no puedo más. Tengo todo el afán de luchar por mi salud, pero me he quedado sin opciones, y expongo mi caso al público para buscar la ayuda que hasta ahora no he conseguido.

Esperando que esta carta les toque el corazón y puedan brindarme una luz de esperanza, me despido agradeciendo la atención”, finalizó.

Teléfono de contacto

María de Lourdes Álvarez Montero: 983 130 4758