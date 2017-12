Cinismo de Judas

Golpe de Mazo

Novedades Chetumal

.

Sin acordarse ni tantito del papel de Judas que jugó en el Congreso local traicionando a sus aliados del PRI y Verde, el diputado local de Nueva Alianza, Javier Padilla Balam, aprovecha cualquier oportunidad que tiene para convocar a mantener la alianza de estos tres partidos para las elecciones venideras, pues opina que es lo más conveniente.

Y claro, para el partido turquesa la receta de “lo pasado, pasado” de Juan Gabriel es lo más conveniente, pues sus dos alcaldes, Alexander Zetina Aguiluz (Bacalar) y Emilio Jiménez Ancona (Lázaro Cárdenas), están ansiosos por reelegirse y saben que necesitan del respaldo del Tricolor y de los Verde ecologistas para tener posibilidades reales de triunfo.

Pero aunque a nivel nacional se reactiva la alianza entre los tres partidos, en el patio los amargos recuerdos de la elección de 2016 permanecen frescos en la memoria de priistas y verdes, estafados y después traicionados con la daga oculta de los hijos malagradecidos de la profesora presidiaria Elba Esther Gordillo.

Porque los turquesas resultaron los principales ganones de esas elecciones locales, donde vendieron caro su “capital” electoral que resultó ser menor al dos por ciento de votos, a cambio de dos Ayuntamientos y una diputación local. Oro a cambio de arena, alquimia política pura.

Lo peor fue que tras la debacle del PRI rompieron los acuerdos previos en todos los frentes para tender puentes con el nuevo gobierno. Y el traidor más visible fue justamente Javier Padilla, cuyo voto hizo la diferencia para que el PRI perdiera el control de la Legislatura.

La puñalada a quienes lo llevaron a la diputación local no fue gratuita, pues el Panal negoció jugosas posiciones en el gabinete joaquinista, quedándose con la Secretaría de Educación de forma parcial, con el ICAT y la dirección de la Escuela Eva Sámano.



Por si fuera poco, Javier Padilla se pasó por el arco del triunfo el pacto de caballeros realizado con su suplente, el ex priista Israel Hernández Radilla, de repartirse a la mitad el periodo de la diputación local. Ahora Míster Brigadas del Bienestar es el dirigente municipal del PVEM en la capital y no está nada contento con la posibilidad de tener que apoyar al Panal en esta nueva oportunidad.

Los turquesas son vistos como apestados por el PRI y el Verde en Quintana Roo, y esto no cambiara aunque la alianza que pide cínicamente el diputado judas Javier Padilla se firme en las cúpulas. Porque hay memoria ante los traidores.