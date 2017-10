Cobach oculta uso de cuotas de inscripción

Chetumal, 30 Oct /

Alejandra Carrión. (Novedades Chetumal)

El Cobaqroo recauda en cuota de inscripción cerca de 12 millones de pesos semestrales, que deben servir para gastos y mejoramiento de la institución, pero no existe transparencia del recurso aportado por padres de familia.

Son poco más de 800 pesos que aporta cada padre de familia por hijo en la institución y el subsistema, tiene un aproximado de 16 mil alumnos.

Ana Vásquez Jiménez, directora general de los Colegios de Bachilleres en Quintana Roo (Cobaqroo), como las anteriores administraciones del subsistema con el mayor número de matrícula en la entidad, no transparenta dichos recursos de inscripción y de todo aquel ingreso que tiene cada plantel educativo.

José Mahfud Safar Teyer, docente adscrito al Centro de Servicios Académicos Integrales (CSAI), indicó que las cuotas de inscripción, que son muy diferentes a las cuotas de padres de familia, deben de servir para cubrir servicios dentro de la institución como por ejemplo papelería; sin embargo, resaltó que los padres, además del gasto que enfrentan con las cuotas, uniformes y libros, también tiene que pagar copias, constancias, y cualquier otro documento que solicite.

“Todo tiene precio, pero la pregunta es a dónde se van las colegiaturas, dónde se va todo ese recurso que sale del fotocopiado, tema del que nadie quiere hablar porque le incomoda a la institución”, dijo.

Indicó que es desconocido por la base trabajadora y padres de familia el destino de los millones de pesos que entran al Cobaqroo, del cual ni los alumnos ni docentes tienen algún tipo de beneficio.

“Esos recursos no son supervisados, no hay transparencia, esos recursos entran a ser supervisados por transparencia. Este tema es muy diferente a las cuotas de padres de familia que es un acuerdo entre ellos. La cuota de padres sirve para hacer pagos indirectos como barrer, trapear, sacudir, pero dónde queda la cuota de inscripción, según se va a papelería, pero da la casualidad de que el papá paga todo, incluso las constancias y certificados y no nos regalan ni una hoja blanca”, comentó el entrevistado.

En la página del Colegio de Bachilleres no existe ningún apartado donde se detalle los ingresos de la institución ni el destino de dicho recurso.

Sin embargo, de acuerdo con el reglamento de ingresos propios, el Cobaqroo tiene una lista de “servicios” que tiene un costo para los padres de familia o alumnos que lo soliciten como la expedición de certificados de terminación de estudios, duplicados, constancia de estudios, credenciales, fotocopias, engargolado, derecho a examen especial, venta de playeras, entre muchos otros.