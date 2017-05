Confirman presencia del crimen organizado en Mahahual

Chetumal, 8 de mayo

Funcionarios de la Secretaría de Turismo estatal confirmaron la presencia del crimen organizado en Mahahual, por lo que pedirán la intervención de las autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno para frenar la ola de delitos.

Pidiendo el anonimato por lo delicado del caso, los funcionarios de la dependencia reconocieron que el crimen organizado está detrás de los robos de automóviles y propiedades de vacacionistas y lugareños; mencionaron que esto se ha estado dando desde hace unos meses y por causa de que los mismos prestadores de servicios no han denunciado formalmente a las autoridades competentes los hechos, no se ha podido intervenir, pero ahora que ven el avance de los criminales que no solo se dedican a vender drogas entre los vacacionistas, sino que también han dirigido sus ilícitas actividades al robo de automóviles y propiedades, hicieron la denuncia a través de redes sociales.

Los informantes reconocieron que la problemática es grave y las autoridades gubernamentales deben de abocarse a detener a los maleantes, pues los últimos eventos dejan una mala imagen a este popular destino de playa.

Por lo pronto, van a solicitar a las autoridades del ayuntamiento capitalino que envíe mayor número de policías y patrullas para tratar de bajar los índices de robos.