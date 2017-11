Congreso revive los verificentros

Chetumal, 24 Nov /

Benjamín Pat. (Novedades Q Roo)

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Local analiza la posibilidad de reabrir el análisis del tema de verificentros en Quintana Roo, para determinar si realmente existe la necesidad con base en datos y estudios.

Santy Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión, reconoció que el hecho de que algunas ciudades del país presenten condiciones de contaminación excesiva, no significa que Quintana Roo presente las mismas condiciones, en todos sus centros poblacionales.

La presentación de la iniciativa de Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que actualmente se encuentra en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, debe ser un parteaguas para valorar el tema de verificentros.

Dijo estar a favor del medio ambiente, aunque consideró que de concretarse el tema de verificentros, debe ser en los sectores de mayor impacto, tales como el servicio concesionado.

“Yo estaría de acuerdo, pero no para particulares. Ahora que estamos con la Ley de Movilidad es un tema que se tiene que tocar”, destacó la legisladora integrante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México.

Para la entrevistada, no es necesario esperar que el problema sea grave para tomar acciones, sin embargo, se tiene que implementar medidas de manera gradual.

“Tenemos que ver que no sólo salga la ley para que diga que funcionarán tales modalidades de transporte, sino que ese transporte público, concesionado o no, esté regulado y no contamine el medio ambiente”, señaló la diputada local.

Apenas hace unos días, Juan Vergara Fernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) confirmó que el cobro de verificentros en Quintana Roo no aplicará para el siguiente año.

Dijo que es un tema que existe en la legislación local, pero prácticamente se encuentra congelado y la política y planes inmediatos de la actual administración estatal es mantenerlo así.

Los verificentros en Quintana Roo fueron establecidos en ley en diciembre del año 2011, durante los primeros meses de la administración estatal que encabezó Roberto Borge Angulo.