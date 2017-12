Constructores inconformes piden “decapitar” a funcionarios del Ifeqroo

Chetumal, 6 de diciembre

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

A través de un oficio dirigido al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, un grupo que se identificó como “Empresas constructoras inconformes” pidió la “decapitación” de una tercia de funcionarios del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (Ifeqroo) a los que señalan como egocéntricos, holgazanes y prepotentes.

En el escrito, los inconformes manifiestan una serie de irregularidades cometidas por estos funcionarios de medio pelo, toleradas por el titular del Ifeqroo, Abraham Rodríguez Herrera.

Los tres funcionarios denunciados en la misiva son Aldo Andrés Castro Jiménez, director de obras; Itzel Caamal Alcocer, jefa de control y seguimiento; y Martha Patricia Cruz, jefa de jurídico, a quienes señalan de tener cero empatía con las empresas constructoras, de no permanecen en su centro de trabajo porque siempre andan de comisión sin dejar suplentes, y de amenazar a los empresarios inconformes.

“Estas personas están a cargo de la operación de programas sociales de infraestructura educativa en el estado, no sé si son influyentes, conocidos, amigos o parientes de alguien, creo que así debe ser, porque me queda muy claro que el puesto que tienen no se lo han ganado por mérito propio, basta ver la forma tan inepta de operar”, escribió el denunciante.

Además, acusa que estos personajes son narcisistas y que no se comprometen más que con ellos mismos, dañando la imagen de toda la dependencia y del gobierno estatal que representan.

Los denunciantes precisaron en el oficio que les retrasan los pagos con los que financian las obras, afectando la productividad. “No sé si estas personas nos quieren orillar a dar moche para que salgan rápido los pagos o de verdad son tan incompetentes para desarrollar su trabajo, pero al final, insisto, hacen el mismo daño”.

“Hoy en día las únicas empresas adineradas para financiar los trabajos (así como nos dicen) son aquellas que trabajaron con Borge, y son las únicas que seguirán trabajando porque estos personajes les están haciendo el favor de polarizar más al gremio de la construcción. Con el sistema que hoy tiene Ifeqroo si tienes mucho dinero trabajarás bien, si no, no se puede…”

Finalmente, los inconformes pidieron al gobernador que tome cartas en el asunto con urgencia. “Esto no es grilla, esto no es política ni nada personal, es el sentir de nosotros las empresas constructoras con ganas de contribuir al desarrollo de nuestro estado”, cerrando su solicitud con las firmas de los representantes de las constructoras inconformes.