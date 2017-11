Contrato leonino en La Verdad

Sin Anestesia | Parte II

Con el afán de mantener a los trabajadores sometidos a condiciones laborales injustas e ilegales, el grupo La Verdad, propiedad del ex alcalde perredista de Cancún, Carlos Canabal Ruiz, diseñó un artilugio legal a modo de contrato para encadenar a los empleados a la empresa, con unas cláusulas inadmisibles, testimonio escrito que ya está en las manos de las perezosas autoridades del Trabajo en Quintana Roo.

En enero de 2017, cuando la inconformidad de muchos trabajadores de esta empresa de comunicación estaba a punto de estallar, la empresa les presentó un contrato en el que se establecía que La Verdad enviaría a un curso de capacitación a los trabajadores, pero a cambio tendrían que prestar sus servicios al menos dos años, de lo contrario deberían reponer a la empresa 100 mil pesos por los gastos invertidos.

Y para rematar, junto con el contrato querían obligarlos a firmar un pagaré por la cantidad de 100 mil pesos con una tasa de interés mensual moratorio del 15 por ciento, por si acaso se rebelaban.

“Las partes acuerdan que en el caso que “EL CLIENTE” (La Verdad) otorgue a “EL PROFESIONISTA” (el trabajador) todas las facilidades o en su caso la mande a cursos de capacitación para un mejor desarrollo de las funciones y así como tener mejores conocimientos para desarrollar la encomienda contratada, “EL PROFESIONISTA” se obliga a prestar sus servicios profesionales por un tiempo no menor a dos años a favor de “EL CLIENTE”… en el entendido que “EL PROFESIONISTA” no desee prestar los servicios profesionales a la empresa o no los preste por el tiempo de dos años “EL PROFESIONISTA” se obliga a pagar a “EL CLIENTE” la cantidad de 100,000.00 pesos por los gastos que invirtió en el curso”, señala el contrato.

Ese párrafo es el más escandaloso de un contrato que pone todo a favor de la empresa y responsabiliza al trabajador de cualquier situación negativa, en todos los casos con repercusiones económicas severas, a pesar de que el sueldo mensual otorgado en el mismo contrato es apenas de 7 mil pesos al mes, menos impuestos.

Este contrato, así como las pruebas del incumplimiento de La Verdad en el pago de las prestaciones básicas como IMSS e Infonavit, que al estilo del gobierno de Borge las cantidades fueron retenidas de su salario pero no pagadas a las instituciones, ya están en manos de la Procuraduría Auxiliar de Defensa del Trabajador en Cancún, por la querella que sostienen los ex trabajadores exigiendo el finiquito que por ley les corresponde.