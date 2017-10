Cora Amalia se apunta para el proceso federal

Chetumal, 23 de octubre

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

Continuando con la ola de destapes previos al proceso electoral federal de 2018, que en Quintana Roo arranca a mediados del mes de diciembre, la delegada del ISSSTE en la entidad, Cora Amalia Castilla Madrid, reveló sus aspiraciones a la candidatura del PRI a una senaduría o diputación federal, rechazando cualquier intención de buscar nuevamente la silla municipal.

La funcionaria federal reconoció que aun no son los tiempos para destapes, pero a la vez dijo: “vamos a participar pero todo en su momento, en cualquier espacio que nos permita seguir sirviendo a todo Quintana Roo”.

La ex alcaldesa, que buscaría de nueva cuenta la candidatura a la diputación federal a la que no pudo llegar en el 2015 cuando fue eliminada por “reprobar el examen de conocimientos” aplicado por el Tricolor, sostuvo que buscará seguir sirviendo a Quintana Roo, aunque reiteró que aun no son los tiempos para ello.

Por último, Castilla Madrid afirmó que está a la espera de la convocatoria que emita el PRI para los aspirantes a las candidaturas, además de observar las condiciones que existen al interior de su partido para determinar si entra o no al proceso de competencia por la posición política que estaría buscando.