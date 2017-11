Cuidan espaldas al titular de la Cojudeq

Chetumal, 27 Nov /

Gabriel E. Manzanilla. (Por Esto Q Roo).

Por el presunto desvío de recursos presupuestales y el incontable número de quejas hacia su persona y dependencia, el titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), Antonio López Pinzón, debe rendir cuentas a los quintanarroenses y comparecer ante el Congreso del Estado antes de que termine el año.

Así lo señaló el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Carlos Toledo Medina, quien sostuvo que su bancada solicitó la comparecencia del funcionario estatal desde el pasado 24 de agosto, pero la petición no ha “caminado” por un evidente proteccionismo de la Gran Comisión del Congreso del Estado, ya que dicho organismo es controlado por la coalición PAN-PRD y el titular de la Cojudeq representa esos partidos.

“Ya vamos por los 3 meses desde que el Partido Verde solicitó la comparecencia del titular de la Cojudeq, Antonio López Pinzón, para que transparente el uso del presupuesto y aclare la falta de apoyo a deportistas quintanarroenses. Sinceramente no vemos claro con este asunto, y la única conclusión a la que llegamos es que la Gran Comisión no ha sacado el tema porque está cuidando las espaldas del funcionario, porque sabe que es de los más cuestionados y con uno de los peores desempeños dentro del gabinete estatal”, comentó José Carlos Toledo.

El diputado del Distrito IX, que dirige la Comisión de Deporte en el Congreso local, dijo que Antonio López Pinzón debe rendir cuentas antes de terminar el año, “porque eso es lo que demanda la ciudadanía, porque hay incontables quejas contra la Cojudeq y porque hay señalamientos de un mal manejo y posible desvío de recursos públicos al interior de la dependencia”.

“Si la Gran Comisión no cumple con esta demanda ciudadana, quedarán muy mal parados porque estarán faltando a su discurso de transparencia y apertura con el pueblo; bien lo dijo el diputado perredista Emiliano Ramos, que el que nada debe nada teme, y bajo ese lema citaron a comparecer a un funcionario municipal de Benito Juárez, que respondió con claridad y a detalle el circo que montaron en aquella ocasión. Lo que nuestro pueblo ahora se pregunta es: ¿por qué los diputados pusieron más interés en la comparecencia de un funcionario municipal, pero no han querido avanzar en las comparecencias de los funcionarios estatales? No vemos la transparencia que tanto han cacareado, lo único que vemos es el sometimiento de la Gran Comisión para cuidar las espaldas de los funcionarios y anteponer los mezquinos intereses del PAN-PRD”, expresó José Carlos Toledo.

La comparecencia

Fue el pasado 24 de agosto cuando la fracción parlamentaria del PVEM solicitó la comparecencia del titular de la Cojudeq, Antonio López Pinzón, para que transparente el uso del Presupuesto 2017 y aclare la falta de apoyo a los deportistas quintanarroenses.

El documento viene firmado por los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Santy Montemayor Castillo, Tyara Schleske de Ariño y José Carlos Toledo Medina, quienes representan a la bancada del Partido Verde en la XV Legislatura.

En dicho escrito se solicita la comparecencia del titular de la Cojudeq, Jesús Antonio López Pinzón, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones informe la situación del deporte en el estado, así como la aplicación de los recursos otorgados a ese organismo público descentralizado en el Presupuesto de Egresos 2017.

El diputado Toledo Medina explicó que estas acciones son una respuesta al alto número de quejas vertidas por padres de familia, entrenadores y atletas quintanarroenses, quienes han denunciado la falta de apoyo por parte de la Cojudeq.

Mencionó que será importante aclarar el manejo del presupuesto asignado a la Cojudeq en este año, que fue de 222 millones 407 mil pesos, es decir, un 30 por ciento más de lo entregado el año pasado.

“Aunque la Cojudeq recibió mayor presupuesto en este 2017, no se conoce un plan de trabajo en beneficio de los quintanarroenses, no se sabe cuánto dinero ya se ha utilizado y hacia dónde se ha invertido, tampoco se conoce de proyectos y sus costos, de los apoyos y de todo lo relacionado con el tema deportivo; por eso es importante que los funcionarios del Deporte se acerquen a rendir cuentas, que nos hablen de todo lo que han hecho en este primer año de trabajo”, concluyó Toledo Medina.

El legislador del Partido Verde exhortó al resto de la XV Legislatura para que atiendan con prontitud la solicitud de comparecencia, y le den la misma importancia al igual que lo han hecho cuando se han citado a exfuncionarios y funcionarios municipales, pues señaló que “no se trata de revanchismos ni de pleitos partidistas, se trata de hacer las cosas bien y de rendir cuentas a la sociedad que nos lo exige”.