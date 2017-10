Definirán situación legal de chofer de Uber

Cancún, 28 octubre

(Por Esto QRoo)

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) declaró que ellos no hacen valoraciones ni juicios, son otras las autoridades encargadas de determinar la responsabilidad de lo que cada una de las partes declare, en torno a los hechos ocurridos la mañana del pasado jueves, donde un taxista perdió la vida y otro más se encuentra en el hospital, tras un enfrentamiento con un chofer de la plataforma Uber. Por su parte la fiscalía en la zona norte dio inicio a la Carpeta de Investigación 355/2017 por homicidio culposo, lesiones y daños.



La Vicefiscalía de la Zona Norte informó que el cuerpo del taxista identificado como Daniel C.V., ya fue entregado a sus familiares y de acuerdo al resultado de la necropsia murió por una lesión en la cabeza y otra más en el tórax, producidas por la llanta de una unidad de la cual se desconoce su paradero.



En tanto Abigail Ignacio A. L., taxista que resultó lesionado en el mismo incidente, se mantiene internado, al ser operado para reconstruirle la pierna derecha, y se mantiene estable.



También mencionó que la tarde de este sábado vence el plazo constitucional para resolver la situación legal del chofer de Uber detenido e identificado como Edgar G. R., señalado por taxistas como presunto responsable de atropellar a los dos agremiados del sindicato Andrés Quintana Roo, en el enfrentamiento ocurrido la mañana del pasado jueves sobre el bulevar Colosio, a la altura de Luxuri.



Por su parte la Dirección de Servicio Periciales ha solicitado el peritaje de criminalística mediante el cual se determina la participación de los tres vehículos involucrados, así como analizan el video que esa misma noche del conflicto comenzó a circular en redes sociales, donde la versión inicial de los taxistas fue perdiendo peso, al verse la sombra de un autobús pasar segundos antes de que el conductor de Uber emprendiera la huida, y ambos taxistas yacían en el suelo.



A más de 24 horas de haber ocurrido el lamentable hecho, el fiscal general del estado Dr. Miguel Ángel Pech Cen, en un comunicado, afirmó que esperan el resultado definitorio, ya que esta tarde vencen las 48 horas, para que se defina si el detenido es vinculado a proceso o es puesto en libertad.



Por su parte Alejandro Ramos, director de Comunicaciones y Transporte de Sintra, mencionó que ellos no hacen valoraciones ni juicios sobre los hechos, en función que ya se hizo la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y dicha autoridad determinará la responsabilidad en los hechos.



Ramos dio a conocer también que se habló y aclaró a los taxistas, que ellos no son la autoridad para ejercer presión o detención alguna unidad, sea “pirata” o de Uber, que sea vista tratando de prestar algún servicio, de ser así deben reportarla a la Policía Federal, Policía Estatal o a la Policía de Tránsito Municipal, quienes tienen la facultad de hacer la detención de unidades que prestan los servicios sin la concesión del estado.



En redes sociales ciudadanos han externado su malestar, sobre la situación del conflicto entre los sindicatos de taxistas y choferes de la plataforma de servicios Uber, por estar en riesgo al quedar en medio de estos enfrentamientos.