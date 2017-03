Denuncia Consejera Electoral actos de violencia política ante el Senado

México, 9 marzo

Redacción

El senador panista Daniel Ávila Ruiz denunció actos de violencia política de género en contra de Claudia Carrillo Gasca, consejera electoral del estado de Quintana Roo, por parte de magistrados locales de esa entidad, alentados por el ex gobernador Beto Borge Angulo durante su administración.

En conferencia de prensa, el senador Ávila Ruiz indicó que existen denuncias presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Víctor Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo, y de Carlos Lima Carvajal, magistrado local del estado.

Destacó que la licenciada Claudia Carillo ha ganado dos juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los cuales ordena al INE iniciar un procedimiento ordinario sancionador, en contra de los consejeros y consejeras electorales del estado de Quintana Roo, por violencia política de género.

Asimismo, recordó que el Senado de la República aprobó por unanimidad en diciembre pasado un punto de acuerdo sobre este tema; sin embargo, “el INE no ha hecho nada”, lamentó.

Por su parte, Claudia Carillo Gasca dijo que desde su nombramiento como consejera electoral en noviembre de 2015 ha sido víctima de acoso, hostigamiento, amenazas, “y todo porque me negué a seguir una línea de control, que tenían los magistrados, en ese caso, Víctor Vivas Vivas, así como el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal”, indicó.



Carillo Gasca hizo un llamado a las autoridades para dar celeridad a las investigaciones y sancionar a los responsables.



“Exhorto a las autoridades a que me sigan apoyando, a que trabajen con exhaustividad y celeridad, y no esperen a que exista una Claudia Carrillo Gasca, pero ahora muerta. La violencia política de género, aún más a la mujer en el desenvolvimiento en la escena política y pública e incluso a las funcionarias en el ejercicio de su función electoral, nos afecta”, concluyó.

(Con información del PAN)