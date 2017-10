Denuncia empresario “abuso de autoridad” del Oficial Mayor

Chetumal, 17 de octubre

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

En conferencia de prensa el empresario chetumaleño Jesús Emir Oliva Sabido acusó a la Oficialía Mayor de Gobierno de haberlo dado de baja del padrón de proveedores, por lo cual no ha podido ofrecer o vender algún servicio de impresión o publicidad a las dependencias u organismos de la administración estatal, señalando directamente al Oficial Mayor de Gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, de ser la persona que está dañando a su empresa.

Oliva Sabido, acompañado de su abogado Leopoldo Zavala Esquivel, denunció que Manuel Alamilla dio de baja arbitrariamente a su empresa del Padrón de Proveedores del Gobierno con el argumento de un conflicto de intereses, ya que en el acta constitutiva de la empresa que representa aparecen como socios el ex subsecretario de Salud, Manuel Aguilar Ortega, y Tristana Hernández Villegas, esposa de Alamilla Ceballos, la cual ocupa actualmente el cargo de Directora de Imagen del Gobierno estatal.

La conferencia se tornó ríspida por momentos, ya que al lugar se apersonaron funcionarios de la Oficialía Mayor para presentar también pruebas en contra de los argumentos del representante legal de la empresa Administradora Gráfica Aguiheroli S.A. de C.V. (con nombre comercial de “Multimedios”).

El empresario afirmó que desde el mes de abril fue dado de baja del padrón, lo cual ha ocasionado considerables pérdidas económicas a su negocio.

“La secretaría de Salud (Sesa) era de mis mejores clientes y ya no le puedo vender, ya que tengo una carta de la que era la administradora donde me dice, donde ya no puedo venderle por estar dado de baja, ya no estoy vendiendo a ninguna dependencia del gobierno”, declaró.

Por su parte, uno de los funcionarios enviados por la Oficialía Mayor de nombre Carlos Leal, quien ocupa el puesto de Secretario Técnico, aclaró que la mencionada empresa nunca ha sido dada de baja del padrón, únicamente fue suspendida hasta que el representante modifique el acta constitutiva, puesto que una de las socias desde el 2010 había vendido sus acciones y por ocupar un cargo en la administración estatal podría interpretarse como conflicto de intereses el adquirir bienes y servicios a una empresa donde figura como socia.

A pesar de ello, el empresario informó que interpuso el pasado 9 de agosto una demanda administrativa ante la Secretaría de la Contraloría (Secoes) contra el Oficial Mayor de Gobierno Manuel Alamilla Ceballos por abuso de autoridad, y pide se aplique un procedimiento disciplinario en su contra.