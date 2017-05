Denuncia entrenadora a titular de la Cojudeq

Cancún, 18 mayo

La presidente de la Asociación de Tiro con Arco de Quintana Roo, denunció públicamente al titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), Antonio López Pinzón, quien no tiene la amabilidad de tratar a los dirigentes del deporte quintanarroense, ya que no la recibe, no le contesta ni correos, ni mensajes y mucho menos no responde ninguno de los oficios que se le envía.

Cancún, Quintana Roo a 15 de Mayo de 2017

CARLOS JOAQUIN GONZALEZ

GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PRESENTE

​​​​​​​​ASUNTO: SOLICITUD Y DENUNCIA ABIERTA.

SOLICITUD

Para que usted y las personas involucradas y comprometidas con el desarrollo del deporte en el Estado colaboren para lograr el dialogo, sobre la base de respeto mutuo entre el titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo y la mesa directiva de la Asociación Estatal de Tiro con Arco que dirijo, así como los padres de familia que desde el primer día de febrero solicitaron una audiencia con el titular de la COJUDEQ, el Lic. JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON (anexo documento) y no reciben respuesta, al día de hoy.

QUIEN SOY

Soy DORA HILDA MITCHELL CARRACEDO Licenciada en Cultura Física, graduada desde el año 1990 en la Universidad, de la Habana, CUBA, y MEXICANA por naturalización desde hace más de 15 años. Así mismo soy Entrenadora trabajando para MEXICO desde hace 19 años. Y 9 años para Quintana Roo, presto mis servicios asimilados a salarios para la COJUDEQ, Y también contratada dos semestres por la UQROO de playa del Carmen, con una gestión de cuatro años como Presidenta de la Asociación Estatal de Tiro con Arco del Estado de Quintana Roo, reelegida por el gremio de arqueros para segunda gestión el pasado mes de Marzo y reconocida al corriente de las leyes estatutarias de la FEDERACION MEXICANA DE TIRO CON ARCO Y por las autoridades deportivas mexicanas CODEME, CONADE y COM.

Hija, hermana y madre de familia mexicana, dedicada al estudio y desarrollo del deporte en Quintana Roo y agradecida con el Gobierno y el pueblo de México por haberme aceptado, dándome oportunidad de realizarme y ofrecer mis conocimientos, para contribuir a la educación y desarrollo de los jóvenes que representan dignos valores para la sociedad mexicana.

DENUNCIA PÚBLICA

1.

Falta de respeto del titular de la COJUDEQ, C. JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON,

Cuando le envié la primera cotización de la necesidad de material del Estado, me insultó y me dijo que yo le estaba viendo la cara en un mensaje de texto telefónico y fue su primera falta de respeto, no me recibe, no me contesta, ni correos ni mensajes, no responde ninguno de los oficios que le envié como Presidenta de Asociación. el día de entregas de uniforme en la alberca olímpica trate de platicar con él y delante de los padres de familia me dijo que no hablaría conmigo y una vez más en una clara actitud irrespetuosa y discriminatoria ,me dijo que no hablaría conmigo y señalando con su dedo a uno de los padres de familia presente que a él si lo atendería pero a mí no, una vez más discriminándome, humillándome y tratando de restarle fuerza moral a mí y a la asociación que dirijo, en frente de todos.

2-

Desde el inicio de su gestión me pidió que dejara el cargo de Presidenta de la Asociación ,a lo que buscamos todos los asociados quien podría ser con el afán de continuar trabajando con el Instituto pero no hubo quien asumiera la responsabilidad y volvieron a reelegirme, lo que provoco nuevamente la ira del titular, ya que considera que cualquiera menos YO puede contender por el cargo y se ha tomado el atrevimiento y la osadía de proponerle a algunos padres de familia que sean ellos presidentes de la Asociación Estatal de Tiro con Arco de Quintana Roo, al parecer requisito indispensable para que el titular apoye el desarrollo de nuestra disciplina deportiva.

ENERO 2017

Realizamos la asociación Y la UQROO de playa del Carmen , en coordinación con la COJUDEQ en la ciudad de Playa del Carmen un doble evento, competencia OUTDOOR y a la vez Formación y Capacitación de Jueces, proyectando el IANSEO a Nivel Internacional y publicando el evento a Nivel Mundial, pues el Sr. Antonio López Pinzón amenazo con no darle reconocimiento al evento si no aceptábamos registrar a dos atletas que no se registraron en tiempo y forma, siendo que el evento ya se encontraba publicado a Nivel Internacional y tenía Validez Oficial por la Comisión de Jueces de México.

4- FEBRERO,

Después de haber entregado las pacas para la Copa Caracol evento que se llevo a cabo en solidaridad, la Asociación con la autorización del Lic. Servio Tulio Borges Suarez, traslado las pacas a Cancún para continuar los entrenamientos, el titular mando a su personal de la COJUDEQ, en el camión de carga del Instituto a retirarlas frente a los atletas que comenzarían su entrenamiento en el campo de tiro de Cancún donde imparto las clases, las regreso y guardo en una bodega en Chetumal, no importándole que los atletas las necesitaban para entrenar.

5-

Ante la actitud del titular los padres de familia concertaron una cita y solicitaron su apoyo a la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. los padres de familia intervinieron con la diputada para buscar el dialogo que había negado el titular de la COJUDEQ con la Asociación y los padres de familia por el mejoramiento y desarrollo de los jóvenes arqueros, se arreglaron los malos entendidos del titular y se le explico que el Sr. Servio Tulio Borges autorizo el traslado de las pacas entre otras cosas que él no tenía muy claras, además los padres de nueva cuenta solicitaron una audiencia donde estuvieran presentes todos los padres con el titular y dejaron en claro su disposición en trabajar con la Dirección de la Asociación para que fuera el portavoz de las necesidades de sus hijos para el desarrollo del deporte.

6-

La COJUDEQ publicó y otorgó una beca de Gobierno asignada a los mejores deportistas de Tiro con Arco a una atleta que se encuentra inactiva desde hace un año, provocando indignación entre los Arqueros Quintanarroenses puesto que ya Quintana Roo tiene figuras jóvenes representando al Estado con excelentes resultados a Nivel Nacional e Internacional, por tal motivo solicito de la manera más atenta se revisen los records y corrijan para que la BECA sea asignada al atleta que le corresponda y a su vez se le otorgue el reconocimiento del Gobierno del Estado al que tan dignamente representan.

7-

Como representante de la Asociación y en trabajo colegiado con el colectivo de entrenadores Estatales y Nacionales he realizado cinco (5) solicitudes diferentes de materiales deportivos a este instituto con fechas diferentes según se han ido logrando metas más altas durante el trabajo de la preparación de los atletas.

SOLICITUDES DE MATERIAL DEPORTIVO (SE ANEXAN COPIAS)

17/02/2017.

Se solicitó material para continuar la preparación de cinco atletas que tiene Quintana Roo en el CNAR.

29/03/2017

Se solicitó tres docenas de flechas para tres atletas que se encuentran en el proceso de mayores y se eliminarían con fecha 14 y 15 de abril con toda la Pre-Selección de adultos buscando boleto para El Campeonato Mundial de Mayores.

04/04/2017

Se solicitó 13 docenas de flechas para participar con los atletas que están dando la marca de Olimpiada Nacional en el Gran Prix Mexicano el 17 al 24 de abril Y OLIMPIADA NACIONAL.

22/04/2017

Se solicitó material deportivo de nueva cuenta de olimpiada nacional firmada por los entrenadores estatales con algunas adecuaciones técnicas.

La Asociación nunca recibió respuesta de ninguna de las solicitudes que se tramito ante la dependencia relacionado con el material deportivo, que solicitamos para la preparación y competencia, al día de hoy los atletas no cuentan con material deportivo adecuado ni para entrenar, ni para competir, el titular y sus colaboradores se negaron a coordinar el proceso de Olimpiada Nacional con la Asociación mantiene una actitud de no respuesta, y de ignorancia Personalmente. Las veces que he tratado de acercarme se comporta grosero, mantiene una actitud, de falta de respeto diciéndome que no tiene nada que hablar conmigo por chismes personales de terceras personas, que no le importa lo que yo diga, en una actitud de abuso del poder y discriminatoria.

SITUACION ACTUAL DE LOS ARQUEROS QUINTANARROENSES.

En la actualidad tenemos seis atletas en la Reserva Nacional tres cadetes, dos juveniles y un adulto ,cuatro se encuentran entrenando en el centro de alto rendimiento con posibilidades de contender para formar equipo de Juegos Olímpicos Juveniles 2018 y Campeonatos Mundiales de Cadetes, de igual manera las atletas juveniles tienen oportunidad de formar La Selección del Mundial Juvenil sin embargo todo esto hoy es incierto y como especialistas de nuestra disciplina será muy difícil tener alguna proyección cuando el Titular del deporte de la entidad por situaciones personales abandona , obstruye y sabotea el proceso , descuidando el factor más importante de este deporte de precisión, el material deportivo adecuado .

Hoy nuestros arqueros se encuentran en incertidumbre y desamparo por que la persona que los dirige a cinco días de la olimpiada nacional, nunca tuvo respuesta de la gestión que tramitamos ante el órgano que debió apoyar a los atletas, entre ellos se prestaron material, los profesores empatamos flechas, algunos padres compraron otra vez material, siendo que ya hemos invertido entre 50 000 y 80 000 mil pesos, en cada uno de los atletas.

México tiene muy alto nivel competitivo en este deporte y no se concibe a un atleta de alto rendimiento preparando su material a tres días del evento más importante del año o sin el material exacto para la afinación del equipo. No olvidemos que es un DEPORTE DE PRECISIÓN.

Con la certeza de que esta carta será tomada en cuenta para que con su intervención se establezca un ambiente de respeto y colaboración, logrando líneas de trabajo para mejorar el desempeño de nuestros jóvenes arqueros le reitero mi más alta estima.

ATENTAMENTE

LIC. DORA H. MITCHELL CARRACEDO

PRESIDENTA DE LA AETAQROO

C.C. C. Jesús A, López Pinzón, presidente de la COJUDEQ

C.C. Arq. Santiago Avitia, presidente de la FMTA.

C.C. C.Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Décimo Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo.