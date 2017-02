Denuncian a ‘Chelujita’ por enriquecimiento ilícito

Chetumal, 4 febrero

Martha Torrero (Diario de QRoo)

Como lo anticiparon en su momento, regidores othonenses del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpusieron ayer ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias en contra del ex secretario general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Cheluja, a quien acusan de haber utilizado el cargo para hacerse de propiedades que superan los cinco millones de pesos, cuando anualmente percibía un salario neto de 90 mil pesos más compensaciones.

Acompañados del dirigente estatal del PAN, Juan Pallares Bueno, los regidores de ese partido, Gabriel González Soto, Germán Vidal González, Eugenia Cortés Talamantes, María Luisa de la Vega y Angel Cervera, y de Morena, Laurentino Estrella Chan y Heidi Seca Pool, se presentaron en la Fiscalía General del Estado en donde entregaron las pruebas catastrales de los terrenos del ex funcionario.



En entrevista, Vidal González detalló que “esto es sólo parte de la fortuna que se ha logrado detectar del ex funcionario, ya que no han tenido acceso a cuentas bancarias y otras inversiones que realizó del 2013 al 2015”.



Indicó que no hay manera de justificar el enriquecimiento, la fortuna que amasó Aguilar Cheluja en los tres años que estuvo en el Ayuntamiento, ya que mensualmente tenía un salario de siete mil pesos.



Sin embargo, explicó que la investigación que llevaron a cabo los regidores arrojó que gran parte de los ingresos de Aguilar Cheluja no provenían de su salario, sino de “las transas que realizaba”, sobre todo con el ex titular de Fiscalización, Héctor Benítez.



Aclaró que por el momento la denuncia sería en contra del ex secretario general del Ayunytamiento capitalino, aunque en unos días más presentarán una en contra del ex presidente municipal Eduardo Espinosa Abuxapqui, también por enriquecimiento ilícito.



De Espinosa Abuxapqui han encontrado a la fecha en el Registro Público de la Propiedad que cuenta con 35 propiedades a su nombre, aunque ha usado prestanombres.



Informó que otro de los ex funcionarios del pasado trienio que también están “bajo la lupa” es el ex tesorero César Euán.



Dijo que Aguilar Cheluja posee además autos de lujo y varios negocios en esta ciudad.



Manifestó que cuando estuvo como secretario del Ayuntamiento, el ex funcionario adquirió varias propiedades que superan los cinco millones de pesos.



Dijo que por el momento han comprobado que adquirió once propiedades, de las cuales ya vendió dos.



“Una que adquirió en 130 mil pesos y la vendió en cinco millones y medio de pesos”, apuntó. Aclaró que solo los terrenos estarían valuados en cinco millones de pesos, aunque el ex funcionario ha construido una serie de departamentos de lujo que renta en esta ciudad.



“Estamos hablando de que ha invertido millones de pesos en bienes raíces sin tener los ingresos para poder hacerlo”, acotó.



“El hecho de que haya declarado que su dinero lo hizo con base en ahorros de toda la vida incluso de cuando era cerillito, es un insulto a la inteligencia de todos nosotros, todos serían millonarios”, opinó.



En este sentido expuso que de acuerdo con el tabulador de la anterior administración municipal, el ex funcionario percibía una salario neto de siete mil pesos mensuales.



“Por mucho que le dieran una jugosa compensación no es suficiente para que pueda justificar los millones que tiene ahora”, insistió.

Dijo que las tranzas que hizo junto con el ex titular de Fiscalización “contribuyeron a incrementar su fortuna”.



“Había recursos que entraban bajo el agua, que no timbraban la caja del Ayuntamiento”, manifestó.



Destacó que el delito de enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias se persigue por oficio y la pena es cárcel.



El regidor afirmó que las denuncias están bien sustentadas, con pruebas para que procedan.



“Hicimos un trabajo exhaustivo, certificamos los documentos, no sólo estamos trayendo copias simples sino certificadas por el Registro Público de la Propiedad para darle validez”, enfatizó.



“La ciudadanía esperaba eso de nosotros, que alguien pudiera parar los abusos que cometieron los ex funcionarios de la administración municipal”, destacó.