Denuncian abusos en el Instituto Lamat

Chetumal, 16 de octubre

De manera deshumanizada, la escuela militarizada Lamat dejó sin comer a 6 niños porque sus padres se atrasaron en sus colegiaturas, dijo una madre de familia que omitió su nombre por temor a represalias.



La medida que practicó el Instituto Lamat es con la intención de ejercer presión en los padres de familia, que no han pagado puntual la colegiatura de sus hijos, sin considerar los daños a la salud que podrían estarles ocasionando.



La madre de familia, indicó que el pasado miércoles, a su hija le prohibieron el ingreso al comedor por haberse retrasado cinco días en el pago de la última colegiatura.



“Para los papás que nos atrasamos en el pago de colegiaturas, los niños se están quedando sin comer, pues la escuela da un servicio de comedor, pero en este caso me atrasé cinco días en la colegiatura, hice un compromiso formal de pago con la administración para que se le dieran los alimentos a mi hija, pero ayer al recogerla ella me comentó que la habían dejado sin comer, y que junto con seis compañeros más se quedaron encerrados en el salón y no pasaron al comedor, dejándolos hambrientos”, dijo.



Indicó que la escuela ha cometido varias irregularidades, como el hecho de obligar a los papás a comprar los libros de Santillana ahí en la escuela, pese a que algunos pudieran encontrarlos más económicos en otro lugar.



Finalmente, dijo que también los obligan a comprar material que no es para el uso de los niños sino para los administradores, pues les pidieron pintarrones, cantidades enormes de hojas blancas y lápices.

Alejandra Carrión (Por Esto QRoo)