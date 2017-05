Denuncian a “altos” ex funcionarios del municipio capitalino

Chetumal, 2 de mayo

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

Este martes la Síndica Municipal de Othón P. Blanco, Marcela Rojas López, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra altos ex funcionarios de la administración pasada por desempeño irregular de la función pública, siendo acusados de adjudicar indebidamente contratos de arrendamientos por un monto de 48 millones de pesos.

La funcionaria precisó que la denuncia involucra a una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) con oficinas centrales en la Ciudad de México, por el arrendamiento de vehículos utilitarios adquiridos en el gobierno que encabezó Eduardo Espinosa Abuxapqui, que en un inicio era por 42 millones, pero tras llevar a cabo una minuciosa auditoría se detectó que el monto real afectado es por 48 millones de pesos.

Aunque la integrante del Cabildo capitalino no quiso dar a conocer los nombres de las personas denunciadas por la secrecía que amerita el caso y para no perjudicar las investigaciones de la Fiscalía, de manera extraoficial trascendió que son contra el ex alcalde, el ex secretario general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Cheluja, y el ex tesorero César Euan Tun.

Rojas López indicó que tienen la plena confianza que la Fiscalía del Estado procederá penalmente contra estas personas por los delitos antes mencionados.

“En el Cabildo no solo queremos el castigo corporal contra estas personas, sino también que resarzan el grave daño que existe al patrimonio municipal, que al fin de cuentas es el patrimonio de la ciudadanía”, concluyó.