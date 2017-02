Denuncian lista de funcionarios “ricos” en CAPA

Chetumal, 20 febrero

Por Esto QRoo

Trabajadores de confianza de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) solicitan al “gobierno del cambio” de Carlos Joaquín un alto al hostigamiento y acoso laboral, debido a que algunos han sufrido una crisis nerviosa, y piden que el gobierno le finque responsabilidades a los funcionarios que participaron en el quebranto de la paraestatal.



En un escrito dirigido a la opinión pública señalan: “Somos un grupo de trabajadores inconformes de confianza de la Comisión de Agua Potable de Quintana Roo, de diversas áreas, que cuestionamos molestos, indignados, el por qué continúan ciertos directores de área despachando al día de hoy, mientras que a un número indeterminado de trabajadores de diferentes niveles, seguimos soportando hostigamiento, acoso, al grado que, ya documentamos casos de compañeros que han sufrido crisis nerviosa, un caso de un pre-infarto, varios de ataques de ansiedad.



Algunos de nosotros trabajamos en la calle actualizando el padrón de usuarios, realizando actividades que puede llevar a cabo un estudiante de bachillerato como servicio social, mientras que entre nosotros hay compañeros con estudios de maestría, otros con diplomados, posgrados, experiencia probada en materia de agua: planeación, contable, financiera, construcción, relaciones públicas, etc.



Manifestamos que los directores de área a los que denominamos “ricos”, porque han estado en el cargo tiempo suficiente para ser considerados corresponsables del quebranto o saqueo de los recursos de esta institución en menor o mayor medida, toda vez, que formaron parte de manera directa, por acción u omisión, en la planeación, organización, desarrollo y entrega de la concesión del servicio de agua potable, agua residual y saneamiento en el municipio de Solidaridad a la empresa Desarrollo Hidráulicos de Cancún, S. A de C. V., como es público y notorio, es el peor “negocio” que ha efectuado la Comisión, desde su existencia.



Por otra parte, ellos han participado activamente en política apoyando al director en turno, en las diferentes campañas locales y federales; encabezaron programas como el denominado “uno por cien” (1 x 100), diseñado para promover el voto en su colonia, comunidad, etc., haciendo uso de personal, vehículos, equipos de cómputo, dinero, etc., sólo por mencionar dos ejemplos.



¿Cómo es posible que esos directores continúen en sus cargos? después de que en la mayoría de los casos fueron beneficiados con viáticos de manera indiscriminada, combustible, chofer, viajes de comisión, no todos legítimos, uso de personal a su cargo para asuntos de carácter privado, en fin, la lista de beneficios obtenidos al amparo de las relaciones directas con los Directores Generales en su momento, es larga.



Enlistamos a los directores o exdirectores “ricos o beneficiados”, que están en funciones al día de hoy, no obstante el “gobierno del cambio”, que en lugar de que estén jodiéndonos, que tenemos salarios de risa, mejor vayan tras los directores, que en algunos casos está documentado que han ejercido hostigamiento laboral y acoso sexual, viajes de placer, operaciones médicas con cargo a la institución, adquisiciones diversas con cargo al erario, ventas de asesoría de diversos servicios a través de terceras personas, obtención de regalías por parte de proveedores en dinero o en especie, uso de información interna de la CAPA con fines de lucro, licitaciones a modo, maquillaje de cifras financieras, estudios de impacto y riesgo ambiental, contratación de despachos contables.



Ello son: Caril Santiago Cortes Molina, director de Contabilidad; Salim Chamlati Guillén, director de Recursos Humanos; Ricardo Eljure Fayad, director de Recursos Materiales; Lizbeth Patricia Guitian Cano, secretaria Técnica; José Luis Domínguez Montero, director Jurídico; Erika Patricia Gallegos Gamboa, jefe de la Unidad de Relaciones Públicas; Miguel Ángel Acopa Hernández, jefe de la Unidad de Participación Social; Faride Yareni Quintal Santos, subdirectora de Participación Social; Marco Antonio Jiménez García, director de Gestión Ambiental; Yair Bernardo Jiménez Ramírez, jefe de la Unidad de Informática y Telecomunicaciones; Iker Andoni Aldecoa Gracián, exdirector de Desarrollo Comercial; Ana Alicia Rivera Galera, directora de Recursos Financieros; Ángel Marcelino Huape López, director de Operación, y Graciela Ayala Parra, exdirectora de Operación Comercial.



Los quejosos no señalamos la conducta realizada de cada uno de los relacionados, porque no nos corresponde hacerlo, es una denuncia anónima, sin embargo, obra en poder de algunos de nosotros, copia de documentos de algunas de las actividades descritas, con nombres, fechas, visto bueno, firmas, que revelarían un desaseo de dimensiones mayúsculas, que podría alcanzar a administraciones tan lejanas como la del ingeniero Andrés Florentino Ruiz Morcillo, pasando por los que lo sucedieron hasta llegar a los coordinadores saliente o los ya mencionados, quienes se comportan como si tuvieran la consciencia tranquila.



Del mismo modo, no queremos dejar pasar la oportunidad de publicar, que no obstante, se centra la atención en algunos de nosotros respecto de las actividades que realizamos, con tiempos y metas diarias, e incluso hay espías que nos vigilan, mientras estamos realizando los levantamientos o encuestas en la calle, así como diversas actividades para los que estamos en oficina incluyendo a los siete Organismos Operadores en el estado; mientras que para algunos trabajadores al igual que los directores o exdirectores ya mencionados, hay manga ancha; quien sabe quién los protege o apadrina o a qué santo patrono se encomiendan; porque existen varios trabajadores que no tienen funciones definidas, que solamente, se la pasan frente a su computadora, haciendo cualquier actividad menos trabajar para su área, esto desde hace varios años; nadie los molesta, nadie los denuncia, llego la hora.



Ante tanta su pasividad de actuar en los casos descritos, ante su desconocimiento de administración de personal o del recurso humano, falta de oficio político o trato digno a los trabajadores, las circunstancias nos obligan a revelar nombres y áreas: Jessica Chávez Martínez (Coordinación de Construcción); Claudio Herrera (Unidad de Informática y Telecomunicaciones) Jorge Rodríguez Pérez (subgerencia Comercial Rural).



Entendemos que tal vez la forma en que se está ventilando esta información, puede no ser ética, pero es la única vía para hacerla pública y obligarlos a actuar; el ingreso que percibe un director de área representa el triple o más de lo que ganamos los hostigados, acosados, maltratados.



Queda claro que no hay vías de comunicación que permitan que se revele esta información sin consecuencias para nosotros. Los canales de contacto con la actual administración continúan cerrados, existe el temor a las represalias, que incluso podrían ser contra nuestra integridad física o la de nuestras familias. Hemos acudido al periódico POR ESTO! porque hemos sido testigos que han publicado para otro grupo de inconformes sus quejas.



Si la CAPA necesita recursos financieros, ya revelamos los nombres de las personas que ya gozaron de ellos por largo tiempo, es momento de tomar decisiones que beneficien a una mayoría no a esa minoría, que ha sabido explotar a la CAPA para sus fines personales, ya basta de hipocresía, de actuar políticamente correcto, de mentir con el discurso de que “soy institucional”.



Demuestren con hechos concretos que quieren trabajar para sanear a la institución de parásitos oportunistas, la CAPA merece un mejor futuro, depende de su toma de decisiones, que muchas de ellas han sido equívocas. Aquí tenemos el personal capacitado para sustituir a esos “suertudos”, tenemos los conocimientos, la experiencia, el ánimo de apoyarlos a ustedes a iniciar una nueva etapa de brillo, una empresa productiva que sea orgullo para Quintana Roo.



Quedamos en espera de la valoración de este escrito, les informamos, que lo antes descrito es real y comprobable, apelamos a su buena consciencia. Por el bien de la CAPA y de Quintana Roo, llegaremos hasta las últimas consecuencias”.