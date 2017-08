Denuncian por discriminación a Chedraui Chetumal

Chetumal, 4 de agosto

Sergio López (Quequi)

Denuncian en redes sociales casos de discriminación en la tienda Chedraui, ubicada en las avenidas Insurgentes con Rojo Gómez, por no contar con equipo para gente con discapacidad y la tercera edad, quienes son trasladados en carros del súper por sus familiares y amigos, que los llevan a realizar sus compras padeciendo un trato inhumano; la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, ya investiga estos hechos.

De acuerdo a un video que se hizo viral en redes sociales, una usuaria muestra imágenes de cómo tuvo que trasladar en un carrito del súper a su abuela por el interior de la tienda, mismo que fue acondicionado con unos cobertores para realizar algunas compras, debido a que no se encontraron carritos para gente con discapacidad o adultos mayores, donde los empleados solamente se limitaron a señalar que estaban en mantenimiento.

Ante el reclamo de los familiares de esta persona de la tercera edad, quien padece problemas para caminar y dolores de espalda, empleados de la tienda solamente se limitaron a señalar que no era su responsabilidad contar con estos vehículos especiales, asegurando que si no querían que sufra la hubieran dejado en su casa y realizar ellos las compras de manera tranquila para no hacer sufrir a esta persona y hacer mitotes para llamar la atención de los visitantes y compradores.

Al conocerse este video y denuncia pública en redes sociales, la Cdheqroo, aseguró que se iniciará una investigación en torno a estos hechos, debido a que es su obligación y responsabilidad de los encargados de estas tiendas departamentales contar con vehículos especiales, además de sillas de ruedas para que se puedan transportar personas que padecen problemas de discapacidad y edad avanzada, además de rampas y otros implementos en los baños, debido a que este es un derecho que les corresponde a estas personas.