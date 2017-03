Derroche de recursos en la Cojudeq

Chetumal, 6 marzo

José Ramos (Por Esto QRoo)

A pesar de que la administración estatal y sus funcionarios han pregonado una aparente austeridad, el presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), Antonio López Pinzón, ahora se pasea en camionetas de lujo que superan el millón de pesos en valor.



Tal cual lo han hecho muchos otros funcionarios del “cambio”, así como los diputados panistas y perredistas de la XV Legislatura, el titular de la Cojudeq ahora llega a su oficina en una Chevrolet Suburban último modelo, con valor de factura de un millón 94 mil pesos.



De color blanco, al igual que la Suburban del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, la camioneta de López Pinzón bien vale la inversión que necesita la fosa de clavados, la cual se encuentra parcialmente clausurada por grietas en la estructura de los baños, y la alberca del Nohoch Suku’un, la cual presenta fracturas al fondo de la piscina.



Sin embargo, no conforme, en la Cojudeq se dan el lujo también de rentar otra Suburban, ésta de color negro, servicio con un valor de 4 mil 785 pesos por un lapso de 22 horas.

En un recorrido por las instalaciones de la Cojudeq ubicadas en la Calzada Veracruz entre las calles Colegio Militar y Escuela Naval, se pudo observar que ambos vehículos se encontraban aparcados en el estacionamiento destinados exclusivamente para el presidente de la dependencia.



No obstante, personal de la Cojudeq al percibir el lente del POR ESTO! por medio de su recién instalado y costoso sistema de vigilancia, movió inmediatamente las lujosas camionetas, pues a través de las cámaras pueden ver todo lo que entra, sale o se acerca a las instalaciones de la Comisión.



Cabe señalar que el titular de la Cojudeq también ha sido objeto de críticas, luego de que se le vea constantemente como usuario del vuelo Cancún–Chetumal, el cual tiene un costo de más de 3 mil 500 pesos.



Además, a 5 meses de iniciar su gestión se ha mostrado inoperante ante la falta de rescate de los espacios deportivos de la entidad y por el nulo impulso al deporte estatal.



La austeridad que tanto han pregonado los funcionarios del “cambio” no ha sido más que un circo mediático que se utilizó para ganar aceptación entre los quintanarroenses y para señalar los excesos de la administración pasada, a la cual están terminando por superar.