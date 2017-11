Descalifica líder de la Coparmex proyecto de recinto fiscalizado

Chetumal, 16 de noviembre

Un recinto fiscalizado en la zona sur de Quintana Roo no daría resultado, porque no podrá competir con la mercadería de la India y China que llega al Canal de Panamá, además que muchos países de Centroamérica y el Caribe tiene regímenes especiales de zonas fronterizas, explicó Luis Mingüer Alcocer, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Por ello, se requiere dar incentivos a empresas del norte y centro de la República para que se instalen, aprovechando los beneficios de una zona especial, como la de Chiapas, para ofrecer sus productos hacia Centroamérica y el Caribe a precios que sean económicos.

En entrevista, el líder empresarial señaló que los empresarios de la zona sur tienen mucha experiencia en la importación y exportación, por lo que se generaría un importante nicho de mercado. No obstante, no hay incentivos, por lo que no se tiene crecimiento para la iniciativa local, sólo las cadenas nacionales.

Mingüer Alcocer indicó que tampoco hay claridad en las estrategias implementadas en el Parque Industrial, pues se trabajaba en los modelos para inversión, sin saberse más del tema.

Un tema igualmente importante sería recuperar el Fondo Fronterizo, creado después de que se homologara el IVA en la zona, para otorgar créditos a fondo perdido para la generación de proyectos

Cuestionado sobre la avenida Héroes, el dirigente de Coparmex explicó que el proyecto de renovación supuestamente había finalizado en el gobierno anterior, pero ya se ha visto, desde que su cámara se involucró, que no es así.

“Se pidió una restructuración de crédito para poder continuar, le faltan algunos detalles al proyecto”, indicó, pues carece de estacionamientos, además de estrategias para detonar la economía en el lugar.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contaba con un proyecto para la plaza Constituyentes, que debiera ser retomado, opinó el empresario, para contar con un centro cultural y comercial.