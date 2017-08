Descalifica Pech Várguez mesa política del Congreso

Chetumal, 23 de agosto

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

El dirigente estatal de Morena, José Luis Pech Varguez, calificó como “un circo mediático” las mesas de trabajo que lleva a cabo el Congreso de Quintana Roo en busca de iniciativas para reformar la Ley Electoral local.

Pech Varguez señaló que tal parece que para el Congreso lo único que importa es el tema de los tiempos electorales, siendo esto facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrán que respetar. “Es pérdida de tiempo estar sobre un tema que corresponde al INE mientras abandonan otros temas que son más importantes”, apuntó.

Reiteró que el Congreso, en su intento de modificar el marco legal electoral, no ha querido abordar temas que quedaron pendientes en la reforma del 2014, como facilitar el acceso a las candidaturas independientes, reelección en Ayuntamientos, de Diputados, entre otros.

Agregó que por seguir con el tema de los tiempos del proceso electoral que pretenden que inicie en la segunda quincena diciembre, Morena decidió ya no participar en las mesas.

Así mismo, el ex rector de la UQROO aseguró que los diputados locales elegidos por medio de tómbola en su partido, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech y el ahora independiente Juan Ortiz Vallejo, nunca trabajaron para Morena.

“En Morena saben que los diputados actuales no están trabajando para el partido, eso es evidente por que han aprobado todas las iniciativas, cuentas públicas, presupuestos que van en contra de la ciudadanía, nosotros no contamos con ellos, no representan los intereses del partido, representan los intereses del actual gobierno”, concluyó.

Cabe señalar que aunque Pech Várguez insiste en que la diputada Silvia Vázquez no pertenece a Morena, recientemente el Teqroo validó sus derechos políticos y ella misma ha manifestado su pertenencia al partido lopezobradorista, en claro enfrentamiento con el dirigente.