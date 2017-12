Descarta Marisol Alamilla regularizar planteles y maestros “Antorchistas”

Chetumal, 7 de diciembre

Anwar Moguel (politicaqr.com)

En relación al plantón realizado por padres de familia y estudiantes de las escuelas de la agrupación Antorcha Campesina en Quintana Roo en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, como medio de presión para que el estado valide dichos planteles escolares pese a no contar con un registro y maestros con documentos que los avalen como tales, la titular de la SEQ, Marisol Alamilla Betancourt, señaló que existe la voluntad de regularizarlos pero por medio de maestros con registro en el sistema educativo y en otros planteles del estado.

“Tenemos el compromiso de garantizar la educación, hemos aportado varias opciones, entre ellas la posibilidad de mandar maestros apegados a la ley del Servicio Profesional Docente, y la otra opción es inscribirlos en cualquier escuela del municipio capitalino en el momento que deseen”, afirmó la funcionaria.

Alamilla Betancourt rechazó la posibilidad de otorgar claves de registro o construir planteles escolares en los terrenos ubicados en la colonia Antorchistas. “El construir una escuela no procede, porque no tenemos nosotros la posesión del predio, están asentados en una zona irregular y por lo tanto la federación no podría otorgarnos los recursos para construirla”, explicó.

Sobre las cerca de 20 personas que se ostentan como maestros e imparten clases en esas escuelas, comentó que desconoce quiénes son los maestros, ya que no se encuentran dentro del Sistema Educativo, por lo tanto para poder regularizar a los jóvenes es necesario que las clases sean impartidas por personal evaluado dentro del Servicio Profesional Docente.