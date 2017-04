Desconoce diputado situación del campo quintanarroense

Chetumal, 22 de abril

Gabriel Manzanilla (Por Esto QRoo)

Mostrando un alto grado de indiferencia sobre el sector agropecuario y rural, el diputado independiente Juan Ortiz Vallejo negó que haya afectaciones por sequía en los cultivos de Othón P. Blanco, pues aseguró que la mayor parte de los campesinos no ha sembrado en este año, como si el impedimento para sembrar por la falta de lluvias no fuera ya una grave afectación para los trabajadores del campo.



En entrevista que se le hizo previa a la sesión legislativa del pasado jueves, el legislador Juan Ortiz Vallejo, que fue expulsado del Morena por actos de corrupción y traición, indicó que “hasta el momento el único siniestro que hay es en los ganados, los cultivos que sobrevivieron fueron los del sector cañero, que ya está por terminar la zafra en mayo”.



El diputado, que llegó a la XV Legislatura por la vía plurinominal, aseguró que en el municipio Othón P. Blanco los campesinos no sembraron este año, a excepción de un par de comunidades, pues sostuvo que la gente no preparó sus terrenos de cultivo porque el tiempo no se prestó para que lo hicieran.



“Muchos se quedaron sin sembrar, los únicos que sembraron fueron de Morocoy y San Pedro Peralta, que sus tierras son húmedas y ya están cosechando sus elotes. No hay afectaciones por sequía porque la mayoría no sembró, por lo mismo por la falta de lluvia”, explicó el diputado Juan Ortiz, para el cual la imposibilidad de sembrar no es un problema.



Y es que este legislador independiente sigue sin demostrar preparación ni el más mínimo conocimiento para atender la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, que es la que tiene bajo su cargo, pues en los más de 8 meses que lleva “trabajando” como diputado sigue sin presentar iniciativa alguna que tenga relación con este sector, aunque aseguró que ya están preparando una propuesta que tiene por objetivo establecer más vigilancia en el tema de la pesca furtiva del caracol rosado y otras especies.



Por otro lado, se le preguntó su opinión respecto al recorte presupuestal de 50 millones de pesos anunciado para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), lo cual dijo que estaba mal porque se está perjudicando al sector campesino que es el que da de comer a los mexicanos, y por eso se debe hacer todo lo posible por regresar esos 50 millones que fueron recortados.



Sin embargo, no supo defender su postura cuando se le cuestionó respecto a la propuesta para redistribuir el presupuesto estatal 2017, en aquellas áreas que tienen exceso en recursos y que no atienden sectores sociales ni traen beneficio directo a los quintanarroenses, como la Oficina del Gobernador a cargo de Miguel Martín Azueta, o la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que encabeza Juan Vergara Fernández.

Es de recordar que la Oficina del Gobernador recibió para este año un ingente e insultante presupuesto de casi 113 millones de pesos, lo cual representa un 366 por ciento de incremento comparado con el recurso del año anterior, que fue de 24.1 millones de pesos.



Por otro lado, Juan Vergara Fernández recibió 721.9 millones de pesos que quedaron para su uso discrecional a través de la Sefiplan, sin que exista justificación en algún programa de impacto social para tan insultante y desproporcionado presupuesto. Dicha cantidad representa 228 millones de pesos más de lo asignado a la misma dependencia el año pasado, cuando recibió 493.6 millones.



A pesar de ello, Juan Ortiz Vallejo dijo que en esos temas prefiere no meterse, porque no los entiende , ya que “no estudió para contador público”.



“Sabemos que de ahí vienen los presupuestos para los distintos rubros de las instituciones, y ellos son los que echan números de cuánto le debe de tocar a cada institución, y ahí pues yo no me meto, porque no estudié para contador público”, concluyó el diputado.