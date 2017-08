Descubren transa en el Ayuntamiento capitalino

Chetumal, 2 de agosto

José Ramos (Por Esto QRoo)

Un desfalco que podría llegar al medio millón de pesos es investigado por la Contraloría Municipal de Othón P. Blanco, luego de que personal de Fiscalización sea señalado por el desvío de recursos provenientes de la recaudación de vía pública.



Continúan las malas prácticas con la administración de Luis Torres Llanes, y esta vez es el Departamento de Reglamento y Vía Publica, a cargo de Daniel Gaspar Gutiérrez Alcocer, el que está en la mira por un desfalco de varios cientos de miles de pesos.



Tal parece que los actuales funcionarios municipales han llegado una vez más a llenarse las bolsas a costa de los contribuyentes capitalinos, ante el descuido del alcalde Luis Torres Llanes que se encuentra cada vez más distraído con su inminente candidatura a la senaduría para el próximo proceso electoral del 2018.



Fuentes señalan que la persona encargada de recibir la recaudación de los comerciantes de la vía pública no está depositando el dinero en tesorería y hasta esta semana habría un faltante correspondiente a 250 recibos.



La irregularidad salió a la luz luego de que los mismos contribuyentes apuntaran que ellos cuentan con los recibos oficiales que son entregados a la hora de pagar sus cuotas; sin embargo, en tesorería aún no se han entregado.



Además, trascendió que se habrían encontrado dentro de cestos de basura del Departamento de Fiscalización copias de los recibos que debieron ser entregadas a la tesorería.



En ese sentido, es el dinero de los contribuyentes el que estaría en juego, ya que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco no recibe sus contribuciones y podría generar algún tipo de adeudo de los comerciantes con la comuna.



El desfalco que ha llegado hasta esta semana a más de 300 mil pesos podría superar el medio millón de pesos debido a que esta situación se viene dando desde hace varios meses, como una de las tantas malas mañas que se le criticó a la anterior administración.



Cabe recordar que comerciantes han apuntado la corrupción rampante del área de Fiscalización, a cargo de Daniel Gaspar Gutiérrez Alcocer, como parte de la voracidad recaudatoria del “gobierno del cambio” que encabeza el alcalde Luis Torres Llanes.



Mientras el director de Fiscalización en comunicados afirma que no se solaparán actos de corrupción de inspectores municipales, envía a su jefe de inspectores a realizar cobros irregulares que no ingresan a las arcas municipales.



Y es que a la llegada de Luis Torres Llanes a la presidencia municipal se prometió transparentar todo y erradicar el uso indebido de los recursos de la comuna; sin embargo, hasta la fecha no se visualiza ningún cambio y si bien las irregularidades prevalecen como en anteriores administraciones.



No obstante, a poco más de un año de la conclusión de la actual administración municipal, funcionarios del cambio comienzan a llenar sus arcas a costa del trabajo de los contribuyentes capitalinos, quienes contantemente se ven amenazados y hasta extorsionados por personal de Fiscalización del municipio de Othón P. Banco.