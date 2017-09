Desfalco del trío de Góngora y los Castro es ¡más grande!

Playa del Carmen, 1 Septiembre

Adrián Barreto. (Novedades Q Roo).

Además de la presunción de una afectación a la hacienda municipal por $88 millones de pesos, que la Auditoría Superior del Estado detectó durante el mandato de los ex presidentes Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro y su tesorero Gabriel Castro Cárdenas, las autoridades actuales mantienen sus investigaciones que podrían comprobar irregularidades por montos mayores.

‘Nosotros calculamos que hay más y a ellos (la auditoría) detectaron $88 millones más. Hay que trabajar apoyando a la Auditoría Superior en caso de requerir información pues por ese monto, están registradas operaciones inexistentes de servicios públicos, sin embargo, nosotros hablamos de más de $100 millones de pesos, que aún no están comprobados, pero se especula que fueron entre enero y septiembre del año pasado’, dijo Cristina Torres Gómez.

Indicó que la Contraloría municipal realiza aún los procesos de solventación de documentos para confirmar si hubo o no mayores desfalcos a las arcas públicas, que podrían generar la ampliación de denuncias ya interpuestas por el mismo ayuntamiento o la o las que interponga la auditoría contra los ex funcionarios que acompañaron a Góngora Escalante y Castro Castro, entre ellos Gabriel Castro, quien fungió como tesorero.

La Auditoría anunció que se detectó una afectación al dinero público en todo el estado, fueron al rededor de $11 mil 813 millones de pesos entre los ejercicios fiscales de 2015 y 2016 en diferentes entes públicos, de los cuales $88 millones corresponden a Solidaridad pero únicamente del ejercicio fiscal 2016 y hasta antes de octubre cuando inició la actual administración.

No obstante, hasta ahora Manuel Palacios Herrera, auditor interino, no especificó cuántos de los 84 ex funcionarios implicados en esas irregularidades corresponden a Solidaridad, así como cuántas de las 27 demandas se relacionan con este municipio.

Hasta ahora el ayuntamiento de Solidaridad ha documentado irregularidades que rebasan los 400 millones de pesos de afectación al erario, y por lo cual se han desprendido tres denuncias y ampliaciones de las mismas en contra de los Castro y Góngora y otros directores de área.

Torres Gómez dijo que esperarán a lo que la Fiscalía informe respeto a la o las denuncias que interpondrá, pero no descartan que esos $88 millones de pesos estén ligados en hechos similares o iguales a los que ya documentó el Ayuntamiento.