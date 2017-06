Despido masivo de burócratas en Sesa

Chetumal, 24 de junio

(Por Esto QRoo)

Diversos trabajadores de la Secretaría de Salud fueron notificados que a partir del primero de julio serán desempleados. De esta manera sigue trabajando la “guillotina del cambio”, cuando Carlos Joaquín González prometió que no perderían sus empleos los burócratas estatales.



Sin previo aviso, diversos burócratas, tanto de la Sesa, como de la Cofepris, recibieron la noticia que terminará su relación laboral con la dependencia el 30 de junio. Esto muestra la insensibilidad del gobierno del estado y de la titular de la Sesa, Alejandra Aguirre Crespo, pues deja desamparados a padres de familia justo cuando empezarán las vacaciones y se tendrán que hacer grandes gastos para el regreso a clases.



La mayoría de los burócratas tienen deudas por créditos, pues no encuentran otra alternativa para hacerse de sus bienes ante una crisis económica que arrastra la capital del estado desde hace años, pero eso tampoco es tomado en cuenta, siendo que la prioridad en la Sesa es hacer espacios para los compromisos políticos.



Y es que casi en todas las áreas se han observado incorporaciones de gente nueva, que ha llegado a ocupar puestos operativos de personas que tenían la experiencia de décadas de servicio.



Cabe mencionar que desde las primeras semanas del gobierno de Carlos Joaquín González, la “guillotina del cambio” ha causado el despido masivo e injustificado de cientos de trabajadores de las dependencias estatales, generando un gran descontento social y contribuyendo al índice de desempleo en la entidad.



Las quejas y denuncias ciudadanas demuestran que el “gobierno del cambio” sigue echando a la calle a quintanarroenses por supuesta austeridad y una mal llamada “reingeniería administrativa”, en la que no sólo se realizó el relevo de directivos, sino que también se corrió a empleados operativos.



Trabajadores de todos los niveles, mandos policiales, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, muchos de ellos con más de 10, 15 y 20 años de antigüedad, han sido corridos de manera ruin y violentando sus derechos laborales, siendo hostigados, amenazados y tratados de forma déspota por el nuevo gobierno, y a los cuales, en su gran mayoría, no les han pagado las últimas quincenas que estuvieron laborando.



La situación económica en Chetumal se ha mantenido crítica porque el gobierno joaquinista ha despedido masivamente a personal que labora en las diferentes dependencias.