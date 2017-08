Detectan presunto desvío de recursos en Cozumel

Cozumel, 17 de agosto

(Por Esto QRoo)

En el ayuntamiento de Cozumel podría haberse gestado un presunto desvío con aplicación de 127 millones de pesos a un peldaño de la escalera financiera quedando en el limbo la figura o figuras que adeudan dinero a la comuna, que en tres meses ha reflejado el gasto de poco más de 39 millones de pesos.



Estos 127 millones de pesos, representan un aumento de 68 millones de pesos a lo que en su momento el exalcalde Fredy Marrufo Martín llegó a tener en dicho apartado denominado financieramente en administración pública como Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes.



No hay una explicación o justificación de la aplicación del descomunal recurso, cuya interpretación técnica es que de algún lado le adeudan dicha cantidad al ayuntamiento, cuando históricamente es todo lo contrario porque el municipio no es un proveedor, por el contrario, anualmente tiene un catálogo de proveedores de servicios e insumos.



En un burdo intento comparativo de los “del cambio”, ilustraron en sus documentos financieros que el ahora delegado de la Sedatu (Fredy Marrufo Martín), sostuvo una deuda por el mismo concepto aunque en mucho menor cantidad, siendo de 59 millones 499 mil 787.56 pesos; evidenciándose el ayuntamiento de Perla Tun Pech, por aumentar a 68 millones 157 mil 951.75 pesos el gasto en ese rubro.



En el balance general del trimestre comprendido de abril a junio de este año que este jueves debe presentar la tesorera Irma Noemí Tun Celis, destaca en lo concerniente a Efectivo y Equivalentes, que la comuna tiene en sus arcas la cantidad de 104 millones 547 mil 129.01 pesos.



Allá se nota un movimiento de poco más de 39 millones de pesos teniendo en cuenta que el estado financiero de enero a marzo de este mismo año cerró en 143 millones 649 mil 475.20 pesos, de acuerdo a lo descrito en sus documentos.



No hay información a detalle en qué se gastó tal cantidad de dinero. No obstante no se ve obra pública. Hay marcadas carencias en Seguridad Pública puesto que existen menos policías y patrullas, por lo consiguiente menos gasto en combustible y sueldos de la corporación, notándose una vez más la ausencia de transparencia porque no existe un informe profesional, apenas vagos datos generales, algo que se entiende porque este gobierno municipal quedaría evidenciado en qué se estarían gastando el dinero.