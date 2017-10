Diputados traicionan a Quintana Roo

Cazahuracanes

Janyna Rivera

@janysrivera‏

.

“El hombre que olvida su historia está condenado a repetirla” así son los hechos que se aferran a seguir repitiendo quienes conformar la XV legislatura del congreso local, sobre todo aquellos que ya olvidaron el banderín de honestidad y apego ciudadano.

Diputados más empeñados a vivir a costa del erario que a trabajar y proponer beneficios a los ciudadanos; ¿A dónde quedaron los arrogantes manifestantes Fernando Zelaya Espinosa, Mayuli Martínez Simón, Laura Beristaín Navarrete, Eduardo Martínez Arcila, José Esquivel Vargas, y Emiliano Ramos?

Aquellos que se plantaron a las afueras del Congreso del Estado en 2016 y convocaron a decenas de personas para tratar de impedir la sesión extraordinaria de la XIV legislatura en donde se aprobaba el llamado “paquete de impunidad”.

Esos mismos que hoy son diputados congratulan las malas acciones de miembros del gabinete y su pésimo desempeño como el de la Secretaria de Educación, Marisol Alamilla Betancourt o el titular de Infraestructura y transporte, Jorge Portilla Mánica.

Esos mismos diputados que ofrecieron transparencia y cero influyentísimo aprueban como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General, Aída León Canto quien hasta hace una quincena cobraba como funcionaria en el Estado de Yucatán, y no cuenta con la residencia para llamarse quintanarroense y servir y cobrar a los que en este Estado vivimos y aquí pagamos impuestos.

Que dieron el voto a una fiscal anticorrupción a modo, iniciando con ello la primer chamba para la hoy titular Rosaura Villanueva en un nombramiento corrupto y sin aprobación.

Dádivas, bonos, incremento en la dieta, pago de gasolina todo de lo que presuntamente se iban a deshacer para ser más justos y equitativos con el pobre pueblo desamparado y saqueado.

No dejan de viajar en vuelos privados, tampoco se bajan de las camionetas, mucho menos han limitado al personal a sus servicios, incluyendo choferes, escoltas y también como todos sus antecesores cobran bonos y cuotas a cambio de su brazo alzado.

De la manita les acompañan los de Encuentro Social (PES), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), independientes, todos con la misma tablita de multiplicar en beneficio de su bolsillo e intereses electorales.

Quienes representan en la máxima tribuna del Estado al Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) ya son viejos conocidos y se sabe de qué pie cojean, qué les gusta negociar y nada sorprende.

Maestros del engaño legisladores del PAN-PRD en vender el discurso de no cometer prácticas del pasado, dando portazo ciudadano en las narices al pueblo, lo que tanto criticaban gritando y crucificando es lo mismo que hoy practican estos diputados hipócritas.

En el ojo de huracán

Siendo fieles a su vocación de enseñanza como maestros Carlos Gutiérrez García y Alexander Zetina Aguiluz y alma de discípulo acomedido para ser el borra pizarrón y mandadero de todo, Javier Padilla Balam.

Estos dos ex líderes magisteriales son quienes mueven los hilos del tardo diputado, quienes tienen un monigote en Javier Padilla, ya que mientras sus patrones Alexander y El Caníbal, cobran sus diezmos, son maiceados por Eduardo Martínez Arcila y demás, obediente el diputado de membrete levanta su manita y baila al ritmo que le tocan sus patrones.

Mientras Padilla Balam tenga el suficiente dinero para gastar diariamente en bebidas espirituosas y disfrutar de los humos del alcohol, que importa que sus amos lo regenteen, así de mal está el nivel del diputado profesor quien por suerte y chiripa hoy ocupa una curul de la que Alexander Zetina y Carlos Gutiérrez cobran la concesión.

Lo que las copetudas cuentan

Sin duda es muy admirable que una mujer ocupe la titularidad del ayuntamiento de un sitio preponderantemente machista como Felipe Carrillo Puerto, sin embargo la presidenta municipal Paoly Perera está abusando de esta condición-situación que no se vale ni menos es aplaudible.

Ya que en el discurso de su primer informe de gobierno, el cual fue impecable a excepción de cuando la alcaldesa se dirigió a su marido, a quien agradeció por hacer el aseo de su casa, barrer, trapear y hacer las labores domésticas, situación aplaudible pero siempre en corto sin quererse dar sus aires feminazis la edil.

Imaginen mis copetudas que alguno de los presidentes municipales de Quintana Roo en su informe hubiera dado las gracias a su señora esposa o madre por hacer el quehacer y mantener limpia la casa, no se la hubiera acabado y de misógino machista no lo hubieran bajado, no es válido se pida equidad solo para beneficiar a las mujeres, mal Paoly que con esas actitudes impropias deja mal a nuestro género. Como dijera la Tía Jovita: Nunca He creído que por ser mujer deba tener tratos especiales , estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a ninguno de ellos.