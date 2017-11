Dirigentes del PRD y PRI a favor del actual huso horario

Cancún, 11 noviembre

(Por Esto QRoo)

En este momento sería una discusión estéril el tema de revertir el huso horario, es una facultad del Congreso de la Unión, pero habría que revisarlo para que no sea un asunto politizado sino realmente ver los alcances y los beneficios, indicó ayer Raymundo King de la Rosa, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado local; Jorge Aguilar Osorio, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD, señaló que en lo personal el actual horario es el correcto y no se debe cambiar, pero destacó que debe haber un mecanismo para que se exprese toda la ciudadanía; mientras tanto Juan Carlos Pallares Bueno, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), rehusó responder al respecto.



“Ese tema del huso horario es una facultad del Congreso de la Unión, ahorita sería una discusión estéril, tenemos nosotros que hacer un ejercicio con el Congreso de la Unión y en ese sentido habría que revisar para que no simplemente sea un asunto politizado, sino que tengamos que ver realmente los alcances y beneficios”, señaló King de Rosa en entrevista.



Agregó: “Yo creo que aquí es importante que veamos como un estado cuyo motor de la economía es el turismo, y que es necesario más horas Sol, sería uno de los indicadores, no todo, porque si hacemos una revisión también técnica, vemos que los cuadrantes del huso horario están mal hechos en todo el país y que el huso horario correspondiente a Quintana Roo es el que actualmente tenemos y que posiblemente, yo no soy el experto, tenemos todavía hasta homologarlo a la hora del este con Estados Unidos”.



Raymundo King apuntó que se trata de un tema en el que será necesario romper paradigmas y hacer conciencia sobre los beneficios económicos y sociales, y para ello destacó que se debe realizar un estudio pormenorizado de los alcances y de los objetivos “sin entrar en la polémica ni en la politización de un asunto que requiere una mayor observación y un mayor compromiso”.



En entrevista aparte el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Aguilar Osorio, dijo que “me parece que es un tema controversial, que mucha gente no está de acuerdo, es un tema que puede tener dos vías, una es el tema geográfico que creo que estamos en el punto correcto, el horario correcto es el que tenemos actualmente”.



Y mencionó que en segunda hay que tomar en cuenta “la inconformidad de la ciudadanía, en que unos pocos deciden, así que a lo mejor en este tema valdría la pena poner en marcha algún mecanismo de participación ciudadana para saber cuál es el horario que más le acomoda a la gente, por mi parte yo en lo personal creo que este (actual) es el horario correcto”.



Mientras tanto el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Pallares Bueno, rehusó responder sobre este polémico asunto promovido por seis diputados locales de su partido y a pesar del mensaje y las llamadas que se le realizó.



El pasado jueves nueve de noviembre los diputados del PRD José Esquivel Vargas, Emiliano Ramos Hernández y Laura Beristáin Navarrete; los del PAN Fernando Zelaya Espinoza, Eduardo Martínez Arcila, Mayuli Martínez Simón, Eugenia Solís Salazar, Gabriela Angulo Sauri y Jesús Zetina Tejero; el de Nueva Alianza Ramón Padilla Balam, el de Encuentro Social Carlos Mario Villanueva Tenorio y el del PRI José Luis González Mendoza, dieron entrada a un punto de acuerdo para proponer exhortar a la Cámara de Diputados a que realice las reformas necesarias para revertir el huso horario que se aplica en Quintana Roo, a fin de que vuelva a usarse el huso horario aplicable al centro del país, argumentando que no se han registrado beneficios.