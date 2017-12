Ejecutan a taxista en Puerto Morelos

Cancún, 2 diciembre

Dentro de su unidad quedó el cuerpo de un taxista perteneciente al sindicato César Martín Rosado, de Puerto Morelos, quien fue ejecutado la tarde de ayer, en la Región 248, se presume llevaba como pasajero a su asesino, quien lo ejecutó de certeros balazos en la cabeza, con esta suman ya 198 las ejecuciones realizadas por la delincuencia organizada en Cancún, mientras que en el onceavo municipio se contabilizan 25.



La tarde de ayer, alrededor de las 18:00 horas, varias llamadas anónimas fueron recibidas a través del número de emergencias 911, donde alertaban a las autoridades de una persona muerta en el interior del taxi con número económico 323 de Puerto Morelos, al final de una calle cerrada dentro de la maleza, en la Región 248.



Alrededor de 45 minutos les tomó a policías municipales dar con la dirección exacta, debido a que las llamadas no cesaban y hacían mención de otros fraccionamientos, hasta que llegaron a la calle cerrada denominada Sin Nombre, en las inmediaciones del fraccionamiento Galaxias Las Torres, manzana 91, lote 4, a una calle de la avenida Chac Mool.



Al final de la calle entre la maleza, se encontraba la unidad de alquiler, de la marca Nissan, tipo Tsuru, con franjas doradas, con número económico 323 y matrícula 3958-TRY, perteneciente al sindicato César Martín Rosado, de Puerto Morelos, con la puerta del conductor abierta, asimismo la puerta trasera del mismo lado abierta, en su interior, el cuerpo del taxista quien fue identificado como Javier Eleazar Herrera Caraveo, por choferes del mismo sindicato, quienes se enteraron de la ejecución y acudieron al lugar.



De acuerdo a los vecinos del lugar, sólo escucharon cuando el vehículo se metió entre la maleza e impactó contra un árbol, y al ver al taxista sangrar de la cabeza dieron aviso al número de emergencias 911, al no haber escuchado detonaciones de arma de fuego presumían el conductor únicamente se encontraba lesionado de gravedad, pero fue hasta que policías municipales llegaron al lugar que se dieron cuenta de que se trataba de una ejecución, por lo que de inmediato fue acordonada a zona.



Son dos las versiones que se manejan en torno a la ejecución, una de ellas es que los sicarios lo iban siguiendo y en el cruce de la avenida Chac Mool con la calle Sin Nombre, hicieron las detonaciones, y en su intento por tratar de huir de sus asesinos ingresó a la calle, la cual no cuenta con salida para vehículos, únicamente una brecha que los propios vecinos habilitaron para cortar camino, y al ser herido de muerte, perdió la vida poco antes de impactarse.



La otra versión es que el o los sicarios iban como pasajeros en los asientos traseros, y al guiarlo al final de esa calle lo ejecutaron y posteriormente huyeron, por el camino que conecta hacia otras calles del fraccionamiento, dejando únicamente una bolsa con latas de cervezas vacías, por lo que se presume, desde Puerto Morelos, fue abordado.



Se descarta que el móvil se haya tratado de un asalto violento, ya que cerca del cuerpo había dinero en efectivo y el sello del crimen organizado apuntaba a una ejecución clara de un ajuste de cuentas.



En tanto ministeriales recababan evidencias, socios y choferes del sindicato César Martín Rosado llegaron a bordo de una patrulla de vigilancia, al lugar de los hechos, identificando al operador por el número de la unidad, como Javier Eleazar Herrera Caraveo.



Más tarde el taxi en el cual no se le apreciaban impactos por arma de fuego, con el cuerpo en el interior, fue trasladado a bordo de una grúa, a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para realizarle la necropsia de Ley y continuar con las diligencias correspondientes.



