Ejecutan a taxista en Puerto Morelos

Puerto Morelos, 30 Agosto

(Por Esto Q Roo).

A quemarropa fue ejecutado anoche a las 22:30 horas un taxista identificado como Fernando Alan P. O. al interior de su unidad, justo en la entrada del hotel Bahía Petempich ubicado sobre la carretera federal Cancún-Puerto Morelos antes de llegar al municipio de Puerto Morelos.

Los primeros informes señalan que el taxista, quien manejaba la unidad con número económico 393 del municipio de Puerto Morelos, se encontraba llegando al hotel, donde al parecer hace sitio, cuando de pronto fue interceptado por otro vehículo del cual descendió un sujeto y se acercó a su unidad apuntándole con un arma en la ventana disparándole en varias ocasiones a quemarropa.

Seguidamente el sicario abordó nuevamente el vehículo en el que, al parecer era esperado por otra persona, y se retiraron del lugar a toda prisa sobre la carretera federal en dirección a Puerto Morelos.

Inmediatamente guardias de seguridad que se encontraban en una caseta de la entrada al centro de hospedaje, así como trabajadores de una gasolinera reportaron el hecho al servicio de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Marina, Policía Ministerial y Policías Municipales para verificar el suceso.

Una ambulancia particular llegó también al sitio para tratar de auxiliar al taxista, pero desafortunadamente los paramédicos ya no pudieron hacer nada por ayudar a la persona, puesto que ya no presentaba signos vitales.

Se supo que el taxista presentaba varios disparos en diversas partes del cuerpo, el cual quedó tendido sobre el asiento del piloto y el copiloto.

Alrededor del carro, el cual tenía una de las puertas abiertas, las autoridades localizaron ocho casquillos percutidos tirados, al parecer calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados por peritos criminalistas.

La Policía Ministerial entrevistó a los guardias de seguridad del hotel para tratar de obtener información del suceso, pero los guardias se negaron a proporcionar información a las autoridades y sólo se limitaron a decir que no habían visto ni escuchado nada.

Finalmente los peritos de la Vicefiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo trasladándolo al Servicio Médico Forense (Semefo), en tanto que el vehículo ordenaron que fuera asegurado por la Policía Ministerial.