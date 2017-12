Ejidatarios cerrarán la pista de Remo y Canotaje

Chetumal, 5 diciembre

Miguel Maldonado(Novedades Chetumal)

El presidente del comisariado ejidal de Santa Elena, Manuel Várguez, anunció que a principios del 2018 estarán recuperando las instalaciones de la Pista de Remo y Canotaje de Huay-Pix, acción que fue reprobada por el atleta Gustavo Gutiérrez Paz.

A un año de que iniciaran los dimes y diretes entre el ejido Santa Elena y el Instituto de Cultura Física y Deporte en Quintana Roo, sobre el futuro de la Pista de Remo y Canotaje, que se ubica en la Laguna Milagros de la comunidad de Huay-Pix, hasta el momento no hay ningún avance y todo parece indicar que esta Pista Internacional cambiará de sede.

Lo anterior debido a que el presidente del comisariado ejidal, Manuel Várguez Ramírez, anunció en días recientes que ante la negativa del instituto de pagar una renta de 30 mil pesos mensuales al ejido por el uso de las instalaciones, en los primeros meses del 2018 recuperarán este terreno.

“Por acuerdo en la última asamblea que se realizó el domingo 26 de noviembre se determinó que retomaremos las instalaciones de esta Pista. No hemos tenido acercamiento con la gente del instituto y esa es la decisión”, explicó Várguez Ramírez.

Al respecto, el canoísta internacional, oriundo de la comunidad de Huay-Pix y recientemente galardonado con el Premio Estatal de Deporte, Gustavo Gutiérrez Baz, lamentó la postura del representante de los ejidatarios y dijo que sería una auténtica injusticia si esto llegara a pasar.

“La verdad no se me hace justo lo que están haciendo porque los mismos ejidatarios son del pueblo, sus hijos están entrenando ahí y no creo que sea correcto que estén pidiendo dinero para ellos cuando esto es un bien para la población. La mayoría somos de Huay-Pix y somos nosotros quienes damos resultados y logramos premios para el estado”, dijo.

Por su parte, el director general del Instituto de Cultura Física y Deporte en el estado, Antonio López Pinzón, señaló que buscarán tener un nuevo acercamiento con los ejidatarios de Santa Elena, aunque dejó claro que la postura del instituto no es la de pagar una renta por el uso de estas instalaciones, ya que dijo, no se cuenta con el recurso para hacerlo.

Actualmente la Pista de Remo y Canotaje se encuentra en deplorables condiciones, pues durante varios años ha carecido de inversión de recursos en rehabilitación.