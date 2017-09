Engolosinados con el poder en el Congreso de Quintana Roo

Chetumal, 11 septiembre

Gabriel E. Manzanilla (Por Esto QRoo)

Diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) urgieron a la XV Legislatura para atender con prontitud la desaparición de la figura de la Gran Comisión del Congreso del Estado, tras señalar que se ha convertido en una herramienta para desquites políticos y el mal manejo de los recursos.



Así lo señalaron el coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso local, el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, y el presidente de la Comisión de Deporte, diputado José Carlos Toledo Medina, quienes coincidieron en la urgente necesidad de crear la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para que se pueda dar cabida a la unidad y representación de todas las fuerzas políticas que existen en el Poder Legislativo.



“Vamos a presionar ya este año legislativo, el cambio se tiene que dar, no vamos a esperar más como diputados a que se cumpla una demanda ciudadana y que fue un compromiso de todas las bancadas desde que asumimos la XV Legislatura. Desapareciendo la figura de la Gran Comisión y dando paso a la Junta de Coordinación Política podremos transparentar el trabajo legislativo y repartir la posición de los que somos pares, los 25 diputados tenemos el mismo peso, los mismos derechos, obligaciones y las mismas ganas de trabajar”, comentó el diputado José de la Peña.



Mencionó que en lo que respecta al PVEM, son 5 diputados de mayoría relativa los que ganaron en las elecciones de 2016, y que representan a casi medio millón de electores quintanarroenses, por lo cual es importante buscar los mecanismos para darles voz y una verdadera representatividad en el Congreso local.



El diputado José de la Peña dijo que a pesar de que la XV Legislatura hizo el compromiso de eliminar la Gran Comisión desde hace un año, cuando entraron en funciones, no se ha logrado por la opacidad en el manejo de los recursos y por el beneficio personal y político que ha traído a quienes se han adueñado de dicho organismo, “cuando se dieron cuenta que prácticamente 5 diputados tienen el control de más de 400 millones de pesos que se le asignó como presupuesto al Congreso del Estado, parece ser que les es difícil soltar esas prebendas con la que a todas luces se están beneficiando, para autopromocionarse en actos anticipados de campaña, para satisfacer desquites políticos y para dar prioridad a sus propios asuntos de interés, mientras que al resto de los diputados los mantienen relegados”.



Por su parte, el diputado José Carlos Toledo dijo que no se puede permitir tener más a un Poder Legislativo al servicio de unos cuantos, por lo que es necesario atender con prontitud la creación de la Junta de Coordinación Política, ya que en ella estarán concentradas todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado y se podrá trabajar en unidad, encaminados hacia un mismo objetivo, que es el de servir al pueblo de Quintana Roo.



“Tenemos que romper con las malas prácticas que se hacen a través del abuso de la Gran Comisión, porque es un organismo obsoleto que ya no tiene razón de ser, y que ha quedado reducido a una mera herramienta para satisfacer desquites políticos e intereses partidistas, además de utilizarse para el mal manejo de recursos”, expresó José Carlos Toledo.



En ese sentido, el diputado del Distrito IX exhortó a sus compañeros legisladores para trabajar en unidad y sin colores partidistas, ya que a un año de haber empezado la XV Legislatura aún existen muchos pendientes que necesitan ser atendidos con prontitud, pero que se mantienen estancados porque se ha dado prioridad a otros temas de revanchismo político o para satisfacer intereses personales y económicos de las fracciones opuestas.



“Nuestro deber es para con la ciudadanía, para nuestra gente, para los que nos dieron ese voto de confianza; y es lamentable que desde la Gran Comisión se entorpezcan las labores legislativas, pues el Congreso del Estado lo hacemos los 25 diputados, y nuestra representatividad es igual de importante que la de los demás, sobre todo porque ganamos un cargo de mayoría relativa, a diferencia de otros que hoy ocupan la Gran Comisión y que llegaron por la vía plurinominal”, concluyó José Carlos Toledo.