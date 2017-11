Ex director de la APIQROO con escolta en el Cereso

Chetumal, 30 noviembre

(Quequi)

Ercé Barrón Barrera, exdirector de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), se reencontró con Ramón Caamal Hernández, quien fue su escolta-chofer, debido a que ambos se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) local, uno acusado por los delitos de peculado, mientras que el segundo enfrenta un proceso por el homicidio de su esposa Alejandrina, a quien privó de la vida a balazos, en marzo pasado.

El exfuncionario es el preso número 1247, donde a diferencia de sus compañeros de la llamada “Baticueva”, Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP-Saesa, así como de Víctor Hugo Loyola, ex procurador fiscal de la Sefiplan, con los que comparte celda, realiza deportes al interior del penal y recorre el mismo en compañía del ex agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Hay que mencionar que Caamal Hernández, el pasado 24 de marzo privó de la vida a su esposa de seis impactos de arma de fuego, además de tratar de ultimar a su menor hijo de 12 años, quien salió ileso gracias a que pudo correr y refugiarse en casa de algunos vecinos, testigos claves para incriminar a Ramón, quien ahora está a la espera de que se le dicte sentencia.

El exelemento de la PEP se encuentra acusado también de haber dado muerte a una pareja de motociclistas, cuando manejaba una patrulla de manera temeraria y exceso de velocidad en la colonia Solidaridad, además de que también se le relaciona con la muerte de un humilde trabajador de Servicios Generales del Municipio de Othón P. Blanco, al que atropelló en la avenida Insurgentes con Chetumal.

Por su parte, Ercé Barrón Barrera ha sido visitado por familiares y amigos las 24:00 horas, además de que en todo momento tiene contacto con sus abogados, los cuales están realizando las diligencias correspondientes para demostrar su inocencia, además de que están reuniendo los 11 millones de pesos de fianza que se le fijó por los daños causados al erario; sin embargo, la próxima audiencia está programada para el 2 de diciembre, debido a la ampliación del término constitucional que solicitó la defensa.