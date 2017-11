Ex directora de CAPA no acude a comparecencia

Chetumal, 22 noviembre

(Por Esto QRoo)

Al no reunirse las condiciones para realizar una audiencia con respecto al presunto desvío de un mil 55 millones de pesos, cometido durante el 2015 en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), un juez determinó postergar hasta nuevo aviso esta diligencia.



A las 16:00 horas se esperaba la audiencia de la extitular de la CAPA, Paula González Cetina, en los Juzgados Penales Orales. La exdirectora del organismo está involucrada junto a otros dos exfuncionarios en este presunto desvío de recursos que supera los mil millones de pesos.



No obstante la imputada nunca llegó, por lo que el juez determinó que no existían las condiciones para realizar la audiencia, y el asunto quedó pendiente hasta nuevo aviso.



Al tribunal acudió el actual director de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, asistido por un representante legal y cinco fiscales, quienes cargaban un extenso expediente sobre el caso en el que está involucrada Paula González Cetina.



En representación de Paula Guadalupe González Cetina acudió personal de la defensoría pública, porque ni su defensa se presentó a la audiencia.



Cabe mencionar que este asunto es independiente de otra querella interpuesta por el destino de un crédito por 506 millones de pesos, en el que se involucra a seis exfuncionarios, incluyendo a los extitulares de la paraestatal Paula González Cetina y Gustavo Guerrero Ortiz, así como al administrador de la CAPA, Manuel Marrufo.