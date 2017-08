Ex funcionario de la Fiscalía detenido con “Doña Lety”

Cancún, 12 de agosto

(Por Esto QRoo)

Angel Fernando T. C, expolicía ministerial, fue detenido junto con Leticia R. L. (a) “Doña Lety” el pasado miércoles en el estado de Puebla.



Con ello, quedaron al descubierto una vez más, las complicidades que “Doña Lety” fue tejiendo en todas las corporaciones policíales de Cancún, como líder de una célula del Cártel de Sinaloa que operaba desde Alfredo V. Bonfil.



El exagente ministerial renunció el año pasado, después de haber sido señalado de conductas delictivas.



Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) no había dado a conocer hasta ayer, la detención de Leticia R. L. (a) “Doña Lety” en el estado de Puebla, en la Vicefiscalía de la Zona Norte el nerviosismo cunde entre elementos de la Policía Ministerial.



Esto, después de que trascendiera que el expolicía ministerial Angel Fernando T. C, fuera detenido el pasado miércoles en el estado de Puebla, junto con Leticia R. L. (a) “Doña Lety”, líder de una célula del Cártel de Sinaloa que operaba desde la delegación Alfredo V. Bonfil.



De acuerdo con elementos activos de la corporación policiaca, Angel Fernando T. C, renunció el año pasado, cuando se encontraba en la ciudad de Chetumal asignado a la guardia de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.



El exelemento policíaco formaba parte de la Policía Ministerial en la Vicefiscalía de la Zona Norte en Cancún, pero fue mandado a la capital del Estado, después de que fuera detectado en conductas delictivas.



Una de ellas (recuerdan sus excompañeros), fue cuando se realizó un operativo en la zona de discotecas de la Zona Hotelera, y hasta ese punto acudió él en una motocicleta particular, aun cuando debía estar de guardia en la “pluma” de la Vicefiscalía.



Al cuestionarle su presencia en la Zona Hotelera trató de escudarse argumentando que iba a ver a unos familiares.



A partir de ahí le perdieron la confianza y lo enviaron a Chetumal en donde no participaba en los operativos, sino que sólo lo mantenían de guardia, por lo que unos dos o tres meses después de estar ahí, decidió renunciar.



Antes en el 2015, ya había sido involucrado con clonadores de tarjetas de origen venezolano y búlgaro, cuando servía como escolta del entonces procurador de justicia.



Ahora que ha sido detenido junto con “Doña Lety” quien es considerada como la mayor generadora de violencia en el estado, los elementos de la Policía Ministerial están temerosos, pues desde hace tiempo se sabe que una gran cantidad de elementos en activo se encuentran en la narconómina de la líder criminal.



Cuando Angel Fernando T. C, renunció a la Policía Ministerial, entre los mismos elementos comenzó a circular el rumor de que se había relacionado sentimentalmente con “Doña Lety”.



De manera extraoficial, trascendió que el día que “Doña Lety” fue detenida, el expolicía ministerial se encontraba con las hijas de la mujer, por lo que también fueron detenidos.



Hasta ahora es un misterio, en qué condiciones fue detenida “Doña Lety” y sus acompañantes, si tenían armas en su poder, o drogas, pues la autoridad federal no ha dado a conocer su detención de manera oficial.