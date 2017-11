Cancún, 10 Nov /

Ariel Velázquez. (Diario La Verdad).

La legisladora del PAN y presidenta de la Comisión de Turismo, Gabriela Angulo Sauri, reconoció que el ex gobernador y senador del PRI, Félix González Canto, le ofreció la candidatura a la alcaldía por el PRI para las elecciones de 2018, sin embargo, no aceptó “porque sería perder credibilidad ante mis electores y una traición a mis principios éticos y políticos y los de mi partido”.

Aceptó que el ex mandatario, busca “sus alfiles” en diversas posiciones y partidos políticos y tenerlos a su servicio y particulares intereses, que no siempre son los del pueblo.“En su momento me ofreció la candidatura del PRI para la presidencia municipal de Cozumel, por supuesto y obvio no acepte, sería perder mi credibilidad”.

Informó que eso sucedió hace tres meses, a través de uno de sus enviados, “pero los que sabemos a donde vamos, estamos trabajando y corresponder al partido que me cobija, donde pago mis cuotas y trabajo para beneficio de la gente”.

En este contexto, sostuvo que agradecía que diversos sectores sociales y de su partido, así como políticos del Frente Ciudadano por México, la estuvieran mencionando como precandidata a la alcaldía, pero dijo que esperará los tiempos políticos adecuados para tomar una definición en ese sentido.

“Es un honor que se esté mencionando mi nombre, sabemos la situación por la que está pasando el municipio, yo creo que quien ostente tener la silla de la presidencia municipal, sería un gran reto tanto en la parte administrativa como en la operativa y ya que la expectativa de este nuevo cambio de gobierno era bastante alta, estamos viendo que no está funcionando como esperábamos”.

Sin embargo, dijo, por parte de los diputados y el gobernador Carlos Joaquín González, hemos estado apoyando para no perder y rescatar todas las oportunidades que le están dando a Cozumel, como es el caso de las patrullas, que hasta la fecha la alcaldesa Perla Tun no las ha querido buscar.

“Entonces por mi parte y del diputado Jesús Zetina, estuvimos trabajando para que no se perdieran ya que hacen mucha falta en muchos municipios y también en el nuestro, y no podemos dar el lujo de perder ahora”, afirma.