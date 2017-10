Fiscalía desecha acusaciones contra Jorge Aguilar Cheluja

Chetumal, 5 de octubre

Anwar Moguel (PoliticaQR.com)

La Síndica Municipal de Othón P. Blanco, Marcela Rojas López, informó que pese a que no ha sido notificada oficialmente, tiene conocimiento de que la Fiscalía de General del Estado dictó el no ejercicio de la acción penal en contra de Jorge Aguilar Cheluja, ex secretario general del Ayuntamiento, ya que no existen elementos para procesarlo por malversación de fondos públicos ni por enriquecimiento ilícito.

Al respecto, la funcionaria advirtió que estará presentando en los próximos días un recurso de revisión ante la Fiscalía para conocer los elementos que el ex servidor público presentó a favor y también los motivos para desechar las demandas presentadas en su contra.

“Vamos a presentar un recurso de inconformidad contra el fallo de la Fiscalía, pero te anticipo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esta persona resarza los daños ocasionados al erario municipal”, sentenció.

Rojas López, dejó claro que la prioridad del municipio no es meter a la gente a la cárcel, sino lograr recuperar los recursos del Ayuntamiento. “A nosotros no nos sirve de nada que la gente sea encarcelada y que el dinero siga allí para cuando salgan”, declaró.

Ha trascendido que la Fiscalía del Estado concluyó que el ex funcionario obtuvo de 2013 a 2016 ingresos por casi ocho millones de pesos, los cuales se encuentran declarados ante Hacienda Federal (SAT), producto de sueldos y compensaciones como servidor público, así como la venta de un predio, por lo tanto determinó que las propiedades con las que cuenta fueron adquiridas con dinero lícito y no existe delito que perseguir.